الجمعة.. اللجان تستقبل 8 آلاف صيدلى فى انتخاب النقابة بالشرقية

أكد الدكتور أحمد الدسوقى رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة صيادلة الشرقية أن انتخابات نقابة الصيادلة العامة والفرعية ستجرى يوم الجمعة المقبل الموافق 6 من مارس الجارى، وتبدأ من التاسعة صباحا وتنتهى فى السابعة من مساء نفس اليوم بمقر اتحاد المهن الطبية أمام مستشفى العبور بمدينة الزقازيق.

وأضاف الدكتور أحمد الدسوقى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أمس الاثنين، أن منصب نقيب الصيادلة بالمحافظة يتنافس عليه 7 صيادلة.

كما يتنافس على عضوية مجلس النقابة 10 صيادلة فوق السن (مر على تخرجهم 15 سنة) وسيتم اختيار 3 منهم، ويتنافس 20 صيدليا على عضوية مجلس النقابة تحت السن (مر على تخرجهم أقل من 15 سنة) وسيتم اختيار 3 منهم.

وأوضح رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصيادلة بالشرقية أن 8 لجان تفتح أبوابها لاستقبال 8 آلاف صيدلى ممن لهم حق التصويت ويشرف على كل صندوق 2 مشرفين رئيس لجنة ومساعد من موظفى الشباب والرياضة، وتتكون اللجنة المشرفة على الانتخابات بالشرقية من 5 صيادلة منهم الدكتور أسامة الحسينى والدكتور خالد صقر بالإضافة إلى مستشار يتم تعيينه من قبل النقابة العامة، ولفت أنه تم التنسيق مع وائل الألفى وكيل وزارة الشباب الرياضة بالمحافظة واللواء مليجى فتوح مدير أمن الشرقية.

وأشار الدكتور أحمد الدسوقى أن من له حق التصويت من الصيادلة لابد وأن يكون مقيدا بنقابة الصيادلة الشرقية ومسددا لاشتراكات النقابة العامة حتى عام 2014 .

أاعلن الدسوقى أن الفرز سيتم داخل كل لجنة على حدة فور انتهاء التصويت فى الساعة السابعة فى وجود 3 مناديب عن المرشحين بكل لجنة يتم اختيارهم بنظام القرعة ويتم اعلان الفائز بمنصب نقيب الصيادلة بالمحافظة واعضاء المجلس فى نفس اليوم تمهيدا لإعلان النهائى بمقر النقابة العامة بالقاهرة.