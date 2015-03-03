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حسام الخولي: القوى المدنية لو لم تتوحد في الانتخابات البرلمانية المقبلة «هنضيع»

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حسام الخولي: القوى المدنية لو لم تتوحد في الانتخابات البرلمانية المقبلة «هنضيع» حسام الخولي: القوى المدنية لو لم تتوحد في الانتخابات البرلمانية المقبلة «هنضيع»

تعقيبًا على حكم المحكمة بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، قال المهندس حسام الخولي، سكرتير عام حزب الوفد، إنه منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير لم يتم وضع أسس صحيحة لعمل انتخابات برلمانية حقيقية، مضيفًا: “احنا ماشيين نضحك على بعض منذ الثورة”.

وأضاف الخولي على فضائية “النهار”، أمس الاثنين :” أن الدولة تتعجل في البناء دون وضع أسس صحيحة، مشيرًا إلى أن أمر عدم إزدواجية جنسية المصريين المقيمين خارج البلاد والراغبين في دخول البرلمان سيكون صعب تنفيذه، وسيمنع أي مصري خارج البلاد من الترشح سوى المقيمين في الكويت والسعودية “.

كما أشار “الخولي” إلى احتمالية امتناع المصريين من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة للقوائم؛ نظرًا لعدم معرفتهم بالأسماء الموجودة بها، مضيفًا: “إن لم تتوحد القوى المدنية جيدًا بالانتخابات المقبلة هنضيع”.

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