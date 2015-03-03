وصول رحلتين مطار القاهرة تقلان عائدين من ليبيا.. وارتفاع الإجمالى لـ7649

وصلت مطار القاهرة الدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، رحلة مصر للطيران القادمة من مطار جربا التونسى وعلى متنها 312 مصرياً نازحاً من ليبيا.

كما وصلت أيضا رحلة مصر للطيران من طراز البوينج 737-800 القادمة من مطار عين أمناس الجزائرى تضم الذين عبروا الحدود الليبية الجزائرية وبهذا يصل إجمالى العائدين على متن رحلات مصر للطيران إلى 7649 منذ 20 فبراير الماضى وحتى الآن.

وتجرى متابعة مستمرة مع وزارة الخارجية لأعداد المصريين على الحدود الليبية التونسية والجزائرية والتى تقوم بدورها بالتنسيق مع وزارة الطيران لتشغيل رحلات جوية تناسب أعداد الراغبين فى العودة.

مطار القاهرة يستقبل 262 مصرياً عائدين من ليبيا

مطار القاهرة يستقبل 250 مصريًا عائدًا من ليبيا عن طريق تونس