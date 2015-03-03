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أبو الفتوح: ” حماس” حركة تحرر وطني.. والمقاومة رصيد أساسي لأمننا القومي

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عبد المنعم ابو الفتوح

عبد المنعم ابو الفتوح

في أول تعليق له على حكم محكمة الأمور المستعجلة باعتبار حركة «حماس» منظمة إرهابية، أشاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب القوية، بحركات المقاومة الفلسطينية.

وقال أبو الفتوح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس الاثنين:” حركات المقاومة الفلسطينية، وفي القلب منها حماس، حركات تحرر وطني ضد المشروع الصهيوني، الخطر الحقيقي علينا جميعًا»، مضيفًا: «المقاومة رصيد أساسي لأمننا القومي” .
> جدير بالذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قد أصدرت يوم السبت، حكمًا باعتبار حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» منظمة إرهابية.

ابو الفتوح

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