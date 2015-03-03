البنتاجون: واشنطن لم تشارك فى عملية شنتها القوات العراقية لإستعادة تكريت

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ستيف وارن بأن واشنطن "لم تشارك بأى شكل من الأشكال" فى العملية التى شنتها القوات العراقية من أجل استعادة مدينة تكريت من أيدى تنظيم "داعش".

ونقل مساء الإثنين، عن المتحدث باسم البنتاجون ستيف وارن "نحن لا نشن غارات دعما للعملية فى محيط تكريت"، مشيرا إلى أنه يعتقد أن ميليشيات شيعية تدعمها إيران شاركت فى العملية العسكرية.

وأوضح المتحدث باسم البنتاجون أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم يتلقوا طلبا من العراق لشن غارات دعما للقوات الحكومية لاستعادة مدينة تكريت، موضحا أن التحالف الذى نفذ آلاف الغارات الجوية ضد داعش دعما للقوات العراقية والكردية، لا يؤمن غطاء جويا فى هذا الهجوم الأخير كما قال مسؤولون.

>وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها فى محافظة صلاح الدين منذ أن استولى مقاتلو التنظيم المتشدد على مساحات كبيرة فى شمال العراق فى يونيو الماضى.

>