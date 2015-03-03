نصائح سريعة للقضاء على البرد فى يوم واحد

يعانى الكثير منا من تكرار الإصابة بالبرد والأنفلونزا، وسرعان ما نتوجه إلى الصيدلية لطلب الدواء المناسب للتخلص من أعراض البرد، دون فائدة، لذلك كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عبر تقرير حديث له، أن هناك بعض النصائح التى تمكنك من القضاء على البرد فى غضون 24 ساعة.

عند الإصابة بالبرد، والشعور بآلام الحلق وسيلان الأنف، أفاد التقرير أن هناك طرقًا مذهلة للقضاء على كل هذه الأعراض من بدايتها، والتى تتمثل فى الآتى:

• أكثر من شرب السوائل

• الغرغرة

• ممارسة تمارين سهلة وغير مرهقة

• دش ساخن

• تناول وجبة منخفضة الدهون فى العشاء

>أفاد الخبراء أن العصائر الطبيعية والمياه العادية تعمل على تهدئة آلام الحلق، وسوف تقلل من إحتقان الأنف.>وإلى جانب الشاى، نصح الخبراء باستهلاك حساء الدجاج، لأنه يغذى الجسم بالمعادن اللازمة التى تقضى على التهاب الحلق.>للقضاء على التهاب الحلق ينصح الخبراء بخلط 1 ملعقة صغيرة من الملح فى كوب من الماء الفاتر، واستخدام هذا الخليط كغرغرة من أجل تطهير الحلق من البكتيريا والفيروسات.>وأكد الخبراء أن ممارسة بعض التمارين السهلة والبسيطة تساعد كثيرًا على التغلب على البرد، ولكن الشىء الأكثر أهمية هو أن نتذكر عدم التحميل الزائد على الجسم.>ينصح الخبراء بأخذ دش ساخن قبل أن الذهاب إلى السرير، حيث إن الماء يساعد على استرخاء العضلات والبخار يعمل على تهدئة التنفس.>النوم الجيد مهم جداً، والطعام الخفيف يزيد فرص النوم الهادئ، وعندما تصاب بنزلة برد، ينصح الخبراء بتناول وجبة العشاء منخفضة الدهون، مثل الأسماك والفاصوليا والأرز والخضار الغنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

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