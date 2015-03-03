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اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه لعمل "مقالب وهمية" لزوارها

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اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه لعمل "مقالب وهمية" لزوارها اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة تنتحل اسمه لعمل "مقالب وهمية" لزوارها
استغلت صفحة مزيفة تحت مسمى "مقلب الجريمة"، اسم ولوجو "اليوم السابع" لعمل مقالب وهمية لزوارها، حيث يضع الزائر للصفحة اسم أى شخص ويختار حدث معين، لتظهر له صفحة مزيفة وشبيهة بتصميم صفحات "اليوم السابع"، وبها الخبر متضمناً اسم الشخص، والحدث المختار.

ويحذر "اليوم السابع" القائمين على هذه الصفحة، الذين نحوا جانبا كل الأعراف الأخلاقية والمهنية بأنه أبلغ الجهات الأمنية والرقابية المسئولة عن جرائم الانتحال والتزوير على الإنترنت، لضمان سرعة ضبط من يستخدم اسم ولوجو "اليوم السابع"، تمهيدا لمحاسبته جنائيا، بالإضافة إلى الرجوع بالتعويض المناسب على المسئولين عن صفحات الاستضافة الذين سهلوا نشر مثل هذه الصفحات المزيفة.

و"اليوم السابع" يحتفظ بجميع حقوقه القانونية والأدبية فى ملاحقة المسئولين عن مثل هذه الصفحات المزيفة، التى اعتادت الكذب على القراء، واستغلال اسم ولوجو وتصميم الموقع الأول خبريا فى والعالم العربى.

ويناشد "اليوم السابع" القراء الأعزاء بضرورة التأكد من اللينك الخاص بموقع اليوم السابع youm7.com"" لتفادى أى خلط قد يحدث مع الصفحات المزيفة.

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مصر 365

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