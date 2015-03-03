وزير الدفاع الليبي: المعونة التي تقدمها مصر لنا ليست «هبة» لكنها محاولة للدفاع عن أمنها القومي

قال وزير الدفاع الليبي العميد ركن مسعود رحومة، إن الفوضى في ليبيا ستؤثر بشكل كبير على دول الجوار جميعًا، مؤكدًا على أهمية محاربة الإرهاب في ليبيا؛ لأنها تعد محاربة لكل صوره في الدول المحيطة.

وأضاف رحومة في تصريحات على فضائية “النهار اليوم”، أمس الاثنين أنه من الغباء السياسي أن يرفع المجتمع الدولي يده عما يحدث في ليبيا، رافضًا وصف المعونة التي تقدمها مصر لليبيا بـ”الهبة”، وإنما هي محاولة للدفاع عن الحدود المصرية والأمن القومي المصري، على حد تعبيره.

كما أكد وزير الدفاع الليبي على وصول الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا مهما كان الحصار مشددًا، مضيفًا: “قطر وتركيا مشتركتان بشكل واضح للجميع في مد الجماعات الإرهابية بالسلاح”.