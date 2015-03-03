أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عمرو هاشم ربيع: تقسيم الدوائر الانتخابية لا يمكن أن يتم بشكل منصف في مصر على الإطلاق

Google+ Print
عمرو هاشم ربيع: تقسيم الدوائر الانتخابية لا يمكن أن يتم بشكل منصف في مصر على الإطلاق عمرو هاشم ربيع: تقسيم الدوائر الانتخابية لا يمكن أن يتم بشكل منصف في مصر على الإطلاق

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن من أتلف شيء يجب أن يُستبعد، متابعا: «ليس من المنطق أن يقوم من أخطأ بإصلاح ما أفسده».

وأضاف ربيع في تصريحات على فضائية “النهار” أمس الاثنين تعقيبًا على إسناد مهمة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد الحكم بعدم دستوريته  :” أنه لن يكون هناك تقسيم للدوائر منصف في ؛ نظرًا لأن 90% من السكان يعيشون على 10% من مساحة البلاد فقط، مما سيصعب أمر التقسيم بشكل صحيح “.
> وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردى والجداول المرفقة بالقانون، كما قضت بدستورية قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب