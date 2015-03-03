الداخلية: تفكيك عبوة ناسفة بمحور السلام.. والإعلان اليوم عن ضبط خلايا إرهابية جديدة

أعلن اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن تمكن قوات الأمن من تفكيك عبوة ناسفة بالجزيرة الوسطى من محور السلام بالقاهرة الجديدة.

وقال عبد اللطيف خلال مداخلة هاتفية فضائية ” دريم 2″ أمس الاثنين :” إن وزارة الداخلية بصدد الإعلان اليوم الثلاثاء عن القبض على عدد من الخلايا الإرهابية في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وبني سويف، والتي تخصصت في تركيب العبوات الناسفة وزرعها في الشوارع.

كان انفجارا قد وقع مساء الاثنين أمام دار القضاء العالي، أسفر عن مقتل اثنين، وإصابة تسعة آخرين، وذلك حسب ما أعلن عنه الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة.