عبد الله النجار: القرضاوي أصبح «أداة في يد مفتتي الإسلام»

بعدما أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا يستنكر فيه حكم محكمة الأمور المستعجلة المصرية بتصنيف حركة حماس كـ«إرهابية»، قال الدكتور عبد الله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي «مجروحة» .

وأضاف خلال النجار في مداخلة هاتفية على فضائية «المحور» أمس الاثنين :” أن القرضاوي يعتبر «أداة» في يد كل مبتغي تفتيت الأمة الإسلامية، متابعا: «من العار أن نترك عقولنا لهؤلاء المتلاعبين بالدين» .

واستنكر انتشار بعض الكيانات المتحدثة باسم الإسلام، مثل اتحاد علماء المسلمين الذي يترأسه الشيخ يوسف القرضاوي، قائلا: «هذه الكيانات تخدم مصالحها فقط، وتستغل اسم الإسلام».