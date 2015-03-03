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هيئة المجتمعات العمرانية: مشروع المليون وحدة سكنية مستمر ولا نية لإلغائه

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هيئة المجتمعات العمرانية: مشروع المليون وحدة سكنية مستمر ولا نية لإلغائه هيئة المجتمعات العمرانية: مشروع المليون وحدة سكنية مستمر ولا نية لإلغائه

قال المهندس نبيل عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن مشروع المليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة أرابتك القابضة الإماراتية مستمر ولا نية لإلغائه.

وأضاف عبد المنعم خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2″ أمس الاثنين :” أن هيئة المجتمعات العمرانية حددت حصتها من المشروع وعرضتها على أرابتك وهم يراجعونها الآن، لافتا إلى عدم ورود أي رد من الشركة حتى الآن ” .
> وأكد عدم سماع الهيئة بقيام الشركة باستخدام تمويل محلي في المشروع، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على التمويل الخارجي، خاصة في الدفعة الأولى والتي سينفذ خلالها جزء كبير من المشروع.
> كانت المصرية قد وقعت عقداً مع شركة أرابتك الإماراتية لتنفيذ مشروع المليون وحدة بقيمة إجمالية متوقعة تبلغ 280 مليار جنيه.

 

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