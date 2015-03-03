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متحدث عسكرى: تنظيم داعش يقصف حقلى نفط الباهث والمبروك فى ليبيا

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متحدث عسكرى: تنظيم داعش يقصف حقلى نفط الباهث والمبروك فى ليبيا متحدث عسكرى: تنظيم داعش يقصف حقلى نفط الباهث والمبروك فى ليبيا
قال على الحاسى المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية فى ليبيا إن مسلحين متشددين ينتمون إلى "تنظيم داعش" قصفوا الليلة حقلى نفط الباهى والمبروك، مما ألحق أضرارا بخط أنابيب يصل إلى ميناء السدر النفطى.

وأوضح الحاسى فى تصريحات أوردتها قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء الإثنين، أن قوة مسلحة كبيرة تطلق على نفسها "تنظيم الدولة فى ليبيا" قصفت حقلى نفط الباهى والمبروك، وإن النيران ما زالت مشتعلة فى المكاتب بالحقلين.

وأضاف أن المتشددين ألحقوا أضرارا بخط أنابيب النفط الخام بين الحقلين وميناء السد، مضيفا أنه ما زال من الصعب تقييم الأضرار وان القتال مستمر، وذكر الحاسى أن حرس المنشآت النفطية يواجهون أيضا متشددين فى حقل نفط الظهرة.

وأعلن "تنظيم داعش " فى ليبيا عن تنفيذ هجمات سابقة على حقول للنفط وخطوط أنابيب عدة فى البلاد.
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مصر 365