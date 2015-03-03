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أوباما يأمل بفتح سفارة في كوبا قبل قمة للأمريكتين في إبريل

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أوباما يأمل بفتح سفارة في كوبا قبل قمة للأمريكتين في إبريل أوباما يأمل بفتح سفارة في كوبا قبل قمة للأمريكتين في إبريل

أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإثنين انه يأمل بأن تفتتح الولايات المتحدة سفارة في كوبا قبل قمة للأمريكتين ستعقد في بنما في منتصف إبريل.

وفي مقابلة مع رويترز أوضح أوباما أن إقامة علاقات عادية بشكل كامل مع كوبا سيستغرق بعض الوقت بعد قطيعة استمرت اكثر من نصف قرن.

وقال الرئيس الامريكي “أملي أن يكون بمقدورنا فتح سفارة وأن يتم إرساء بعض الأسس المبدئية” قبل قمة الأمريكيتين في بنما سيتي في العاشر والحادي عشر من ابريل نيسان.

وأضاف قائلا “توقعاتنا لم تكن قط أننا سنحقق العلاقات العادية الكاملة على الفور. هناك الكثير من العمل الذي مازال يتعين القيام به.”

واعلنت واشنطن وهافانا في 17 ديسمبر أنهما تعتزمان استئناف العلاقات الدبلوماسية في اعقاب 18 شهرا من محادثات سرية مباشرة.

وقال أوباما “نحن نسير في مسار يمكننا فيه ان نحقق انفتاحا في علاقاتنا مع كوبا بطريقة تؤدي في نهاية المطاف الي المزيد من التغيير في كوبا. وبالفعل نحن نرى هذا.”

وأجرت فرق تفاوض امريكية وكوبية جولة ثانية من المحادثات في واشنطن يوم الجمعة حول تطبيع الروابط. وقال الجانبان كلاهما انهما حققا تقدما رغم انهما لم يحددا بعد موعدا لاستئناف رسمي للعلاقات الدبلوماسية التي قطتعها الولايات المتحدة قبل 54 عامًا.

وقالت جوزفينا فيدال رئيسة ادارة الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكوبية يوم الأحد إن كوبا مستعدة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بمجرد ان تعلن ادارة اوباما نيتها إزالة كوبا من قائمتها للدول الراعية للارهاب.

وكانت تلك المرة الأولى التي تقول فيها كوبا علانية أنها مستعدة لاستئناف العلاقات قبل رفعها من القائمة.

رويترز

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