أستراليا تقرر تعزيز وجودها العسكري في العراق

أكدت وسائل إعلامية أسترالية أن حكومة «كانبيرا» تنوي زيادة عدد العسكريين الذين يدربون القوات العراقية، مؤكدة أن 300 عسكري سيضافون إلى الـ 200 الذين يقومون الآن بتدريب القوات، كجزء من مهمة مشتركة مع القوات النيوزيلندية.

وكانت طائرات حربية أسترالية قد انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “الدولة الاسلامية” في العراق في أكتوبر الماضي.

وقالت شبكة ABC الأسترالية إن الحكومة صدّقت على الخطة أمس الإثنين، ومن المتوقع أن يعلن عنها رئيس الحكومة توني أبوت رسميا اليوم.

وكان رئيس الحكومة النيوزيلندية جون كي قد استبق الأحداث عندما كشف الأسبوع الماضي عن عزم بلاده على إيفاد 143 عسكريا إلى العراق في مهمة مشتركة مع القوات الأسترالية، وقال الإعلام الأسترالي إن القوة الأسترالية النيوزيلندية المشتركة تتمركز إلى الشمال من العاصمة العراقية بغداد.

وكانت أستراليا قد قررت حظر السفر إلى مدينة الموصل العراقية الشمالية الواقعة تحت سيطرة «داعش» وكانت قد حظرت على مواطنيها في ديسمبر السفر إلى مدينة الرقة السورية أيضا، وأكدت الحكومة أن نحو 70 من رعاياها قد انضموا إلى التنظيم الإرهابي «داعش» في سوريا والعراق.