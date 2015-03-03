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بالصور.. الحماية المدنية: انفجار زهراء المعادى ناتج عن زرع عبوتين أسفل سيارة شرطة

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أكد اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أن الانفجار الذى وقع بجوار نقطة شرطة زهراء المعادى، نتج عن زرع عبواتين أسفل سيارة شرطة، ما أدى إلى تهشم 3 سيارات إحداها ملاكى، دون وقوع أى إصابات.

ومشط خبراء المفرقعات بالقاهرة محيط الانفجار، ولم يتم العثور على أى ماد متفجرة أخرى.

انفجار قسم شرطة زهراء المعادى- 2015-02 - اليوم السابع

انفجار قسم شرطة زهراء المعادى

انتشار قوات الأمن بعد حادث الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع

انتشار قوات الأمن بعد حادث الانفجار

فرض كردون أمنى حول منطقة الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع

فرض كردون أمنى حول منطقة الانفجار

قوات الأمن ترصد التلفيات بالقسم - 2015-02 - اليوم السابع

قوات الأمن ترصد التلفيات بالقسم

وصول سيارات البحث الجنائى لموقع الحادث- 2015-02 - اليوم السابع

وصول سيارات البحث الجنائى لموقع الحادث

وصل سيارات الإسعاف للقسم- 2015-02 - اليوم السابع

وصل سيارات الإسعاف للقسم

حصر خسائر الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع

حصر خسائر الانفجار

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