بالصور.. الحماية المدنية: انفجار زهراء المعادى ناتج عن زرع عبوتين أسفل سيارة شرطة

أكد اللواء جمال حلاوة، نائب مدير الحماية المدنية بالقاهرة، أن الانفجار الذى وقع بجوار نقطة شرطة زهراء المعادى، نتج عن زرع عبواتين أسفل سيارة شرطة، ما أدى إلى تهشم 3 سيارات إحداها ملاكى، دون وقوع أى إصابات.

ومشط خبراء المفرقعات بالقاهرة محيط الانفجار، ولم يتم العثور على أى ماد متفجرة أخرى.

انفجار قسم شرطة زهراء المعادى

انتشار قوات الأمن بعد حادث الانفجار

فرض كردون أمنى حول منطقة الانفجار

قوات الأمن ترصد التلفيات بالقسم

وصول سيارات البحث الجنائى لموقع الحادث

وصل سيارات الإسعاف للقسم

حصر خسائر الانفجار

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