روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق حول إمدادات الغاز حتى نهاية مارس

توصلت روسيا وأوكرانيا بوساطة الاتحاد الأوروبي الإثنين إلى اتفاق لتسليم شحنات الغاز حتى نهاية مارس، ما يضمن لأوروبا امداداتها الشتوية من الغاز الروسي والتي كانت مهددة بسبب خلاف بين موسكو وكييف حول إمداد شرق أوكرانيا الانفصالي بالغاز.

وتم التوصل إلى الاتفاق إثر محادثات استمرت نحو خمس ساعات في بروكسل بين وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ونظيره الأوكراني فولوديمير ديمشيشين وبوساطة نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.

وقال سيفكوفيتش “أنا راض عن تمكننا من ضمان التطبيق الكامل لرزمة الشتاء لاحتياجات (الغاز) في اوكرانيا”، في إشارة الى الاتفاق الذي تنتهي مدته في 31 مارس والذي كانت روسيا هددت بالغائه.

وأضاف “كما اتفقنا على إجراء مفاوضات ثلاثية حول متابعة حزمة الشتاء. أنا مطمئن إلى أن توريد الغاز إلى الاسواق الأوروبية لا يزال مؤمنًا”.

وقال إن الشركة الأوكرانية “نفتوغاز تتعهد أن تدفع سلفًا في مارس لغازبروم ثمن مشتريات تغطي حاجة البلاد. علي ان تضمن غازبروم عبور مشتريات الاتحاد الاوروبي من الغاز وتوصيلها الى النقاط المتفق عليها بين الجانبين حتى 114 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا وعلى اساس الدفعات المسددة سلفا”.

وسددت نفتوغاز في نهاية هذا الاسبوع دفعة مسبقة بقيمة 15 مليون دولار مقابل مشترياتها لشهر مارس، وهو مبلغ “يكفي لدفع ثمن مشتريات يوم واحد وفقًا لمستوى الشحنات الحالية”، كما أوضح متحدث باسم غازبروم.

وكانت المجموعة الروسية هددت بوقف شحناتها من الغاز اذا لم يتم تسديد ثمن المشتريات، وهو وضع ما كانت لتتحمله اوكرانيا التي بلغت احتياطاتها في الاول من مارس 8,1 مليارات متر مكعب، أي 25 في المئة من قدرة التخزين لديها، بحسب معطيات مؤسسة “البنية التحتية للغاز في اوروبا”.

> أ ف ب