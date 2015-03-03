أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق حول إمدادات الغاز حتى نهاية مارس

Google+ Print
روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق حول إمدادات الغاز حتى نهاية مارس روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق حول إمدادات الغاز حتى نهاية مارس

صورة أرشيفية

توصلت روسيا وأوكرانيا بوساطة الاتحاد الأوروبي الإثنين إلى اتفاق لتسليم شحنات الغاز حتى نهاية مارس، ما يضمن لأوروبا امداداتها الشتوية من الغاز الروسي والتي كانت مهددة بسبب خلاف بين موسكو وكييف حول إمداد شرق أوكرانيا الانفصالي بالغاز.

وتم التوصل إلى الاتفاق إثر محادثات استمرت نحو خمس ساعات في بروكسل بين وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك ونظيره الأوكراني فولوديمير ديمشيشين وبوساطة نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش.

وقال سيفكوفيتش “أنا راض عن تمكننا من ضمان التطبيق الكامل لرزمة الشتاء لاحتياجات (الغاز) في اوكرانيا”، في إشارة الى الاتفاق الذي تنتهي مدته في 31 مارس والذي كانت روسيا هددت بالغائه.

وأضاف “كما اتفقنا على إجراء مفاوضات ثلاثية حول متابعة حزمة الشتاء. أنا مطمئن إلى أن توريد الغاز إلى الاسواق الأوروبية لا يزال مؤمنًا”.

وقال إن الشركة الأوكرانية “نفتوغاز تتعهد أن تدفع سلفًا في مارس لغازبروم ثمن مشتريات تغطي حاجة البلاد. علي ان تضمن غازبروم عبور مشتريات الاتحاد الاوروبي من الغاز وتوصيلها الى النقاط المتفق عليها بين الجانبين حتى 114 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا وعلى اساس الدفعات المسددة سلفا”.

وسددت نفتوغاز في نهاية هذا الاسبوع دفعة مسبقة بقيمة 15 مليون دولار مقابل مشترياتها لشهر مارس، وهو مبلغ “يكفي لدفع ثمن مشتريات يوم واحد وفقًا لمستوى الشحنات الحالية”، كما أوضح متحدث باسم غازبروم.

وكانت المجموعة الروسية هددت بوقف شحناتها من الغاز اذا لم يتم تسديد ثمن المشتريات، وهو وضع ما كانت لتتحمله اوكرانيا التي بلغت احتياطاتها في الاول من مارس 8,1 مليارات متر مكعب، أي 25 في المئة من قدرة التخزين لديها، بحسب معطيات مؤسسة “البنية التحتية للغاز في اوروبا”.
> أ ف ب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا