ضبط خلية إرهابية بحوزتها 18 قنبلة في بني سويف

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ناصر، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني ببني سويف، من إلقاء القبض على خلية إرهابية، يتزعمها شقيقين.

كان اللواء محمد أبو طالب، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ناصر، شمال المحافظة، يفيد ورود معلومات للرائد هشام جلال، رئيس المباحث، باختباء أفراد خلية إرهابية بإحدى المناطق العشوئية بمدينة ناصر، ويستعدون لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة، وكذلك بث الفزع والرعب بين المواطنين بامتلاكهم كميات كبيرة من المتفجرات والطلقات النارية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، تمت مداهمة مكان اختبائهم، وألقى القبض على متزعم الخلية الإرهابية، أحمد الوحش، 32 سنة، عامل، وشقيقة فتحى، 28 سنة، طالب، وعُثر بحوزتهما على 18 قنبلة وسلاح آلى و200 طلقة نارية وجهاز حاسب آلى شخصي “لاب توب”، يحتوى على أسماء وصور وعناوين ضباط الشرطة، وخطط اغتيالهم، وأدوات ومواد لتصنيع القنابل، بالإضافة لعدد كبير من قنابل المولوتوف.

تم التحفظ على المضبوطات واقتياد الشقيقين لمركز شرطة ناصر، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.