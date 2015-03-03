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برامج رياضية للجنسين خلال 6 أشهر.. ولا مانع شرعياً لرياضة الفتيات

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برامج رياضية للجنسين خلال 6 أشهر.. ولا مانع شرعياً لرياضة الفتيات برامج رياضية للجنسين خلال 6 أشهر.. ولا مانع شرعياً لرياضة الفتيات

    أبلغ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب ل"الرياض" أن الرئاسة تتوجه لدعم الفتيات من خلال استحداث برامج رياضية خاصة بهن، ورسم برنامج يخدم كلا الجنسين يعمل عليه فريق من نساء ورجال اختصاصيين واستعنا ببيوت خبرة من خارج المملكة لرسم خطوطه كاملة، ومن المزمع الإنتهاء منه بعد ستة أشهر من الآن.

كرة القدم لا تستحوذ إلا على30% من البرامج المقدمة

واستطرد قائلا أنه لا يوجد أي مانع شرعي لممارسة الفتاة للرياضة، كما أن الرئاسة ستعمل على تسوية الكفة بين الشباب والفتيات ضمن الضوابط الشرعية المتبعة في المملكة.

وفيما يخص ابتعاد الرئاسة عن تصحيح المفاهيم الفكرية لدى الشباب وانخراطهم في تنظيمات مشبوهة أبان أن الفراغ هو سبب انحراف الشباب والرئاسة تعد بأنه لن يكون هناك فراغ لأي شاب أو فتاة في الفترة المقبلة.

مؤكدا أن كرة القدم لا تستحوذ إلا على 30% فقط من جهود الرئاسة، وفي الفترة المقبلة سيكون هناك اهتمام بكرة القدم والألعاب الرياضية الأخرى، خاصة وأن أي شخص يرى ترتيب المملكة في أي جدول ميداليات في الألعاب الأسيوية والأولمبية لا يشعر بأننا في مكاننا الطبيعي مما يدفعنا لتكثيف الجهود وتركيزها والاهتمام بالشباب والفتيات.

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