الاستخبارات تنجح في تحرير القنصل الخالدي وولي ولي العهد في مقدمة مستقبليه

الرياض, الدمام - متعب أبوظهير وعبدالله الحسني ومحمد سعد, و.أ.س

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله ورعاه - بتأمين منزل للقنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي وعائلته. وكان الخالدي قد عاد إلى أرض الوطن بسلامة الله بعد أن كان مختطفًا في اليمن منذ ثلاث سنوات نتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها رئاسة الاستخبارات العامة.

ويأتي هذا التوجيه الكريم من الملك المفدى - أيده الله - في إطار حرصه ورعايته لأبنائه المواطنين.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض عصر امس القنصل الخالدي وعبّر سموه عن سعادته البالغة بعودته إلى أرض الوطن سالماً ، والتمام شمله بذويه وأسرته ، كما ثمّن سموه الجهود التي بذلتها الاستخبارات في تحريره من الاختطاف وترتيب عودته إلى المملكة.

وأكد سموه على اهتمام ولاة الأمر بجميع المواطنين، ومتابعة أوضاعهم ، ومساندتهم في كل الظروف والأحوال وفي أي مكان.

شارك في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين .

(التفاصيل: ص5 وَ 6)