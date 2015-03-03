سوق العمل.. قائمة سوداء للمتلاعبين تحمي مشروع توطين الوظائف

يواجه «سوق العمل السعودي» جملة من التحديات والصعوبات على صعيد السياسات والأنظمة من جهة، وثقافة المجتمع التي لم تغيرها المؤسسات التعليمية على مدى عقود من جهة أخرى، وهو ما خلف إرثاً كبيراً من السلبيات التي تحتاج إلى مشرط جراح خبير ومتمرس لعلاجها على المديين القصير والبعيد، حتى تتحسن بيئة العمل في هذا السوق الواعد ونحقق نسبة جيدة من التوطين للوظائف التي يخلقها هذا السوق ليجد المواطن وظيفة مناسبة له في وطنه. وتقود «وزارة العمل» المهمة الأصعب لإصلاح الخلل وتصحيح السوق بحزمة من الأنظمة والقرارات التي بدت تؤتي نتائج بالتأكيد لن ترضي الجميع لكنها مطالبة أن تمضي في طريق الإصلاح وفي نفس الوقت الاستماع لأصحاب الأعمال ومحاولة الاستفادة من مما لديهم، وحلحلة كثير من العراقيل والمعوقات، للوصول إلى تفاهمات تعيد لنا سوق العمل بثوب جديد يكفل لكل شاب أن يعمل فيه في المجال الذي يناسب تخصصه بكل أريحية من دون تنافسية غير شريفه من العمالة الوافدة أو ضغوط من صاحب العمل أو بيئة طاردة له.

وما بين الاشكاليات التي تواجه صاحب العمل من جهة، وحزم وزارة العمل في تنفيذ استراتيجياتها في هذا المجال من جهة أخرى، تبقى «المصلحة الوطنية» بالنهاية النقطة التي يجب أن نلتقي فيها جميعاً ونتفق عليها لنصل إلى الهدف.

محرك السوق

في البداية تحدث "أحمد الحميدان" عن واقع سوق العمل حالياً وإحصاءات حجم التوطين والوظائف خلال الأعوام القليلة الماضية قائلاً: الأهم من الاحصاءات هو ما تحقق خلال الثلاثة أعوام الماضية من تطبيق أول آلية محركة لضبط السوق، وهو برنامج "نطاقات"، والذي لا نعتبره برنامجاً فقط لتحديد نسب التوطين، بل محرك عمل، ومن خلال المكونات الموجودة فيه نستطيع أن نتحكم في السوق؛ لأنه إذا لم يكن لديك محرك قادر من خلاله أن تجعل قراراتك التي تتخذها فعّالة يصبح القرار عبارة عن حبر على ورق يصدر ولا يؤثر، مضيفاً أن برنامج "نطاقات" تم ربطه بتحسين بيئته الآلية والفنية، ثم ربط بكل قواعد البيانات المتاحة، مبيناً أنهم كانوا يُربطون قبل ثلاثة أعوام ماضية بجهتين فقط، إلاّ أنهم الآن استطاعوا الربط مع (13) جهة حكومية، يستقون منها المعلومات ويبادلونها كذلك بعض المعلومات، مما جعلهم يحسنون كثيراً من الجودة، مشيراً إلى أنهم عملوا على ما يسمى بتنظيف البيانات، حيث أصبحت تحظى بدرجة عالية من الدقة، سواء المتعلقة بالشركات وتسجيلها ونظامها وجوانبها القانونية والتنظيمية، أو المتعلقة بالعمالة المشتركة فيها سواء السعودية أو الوافدة.

وأضاف: نستطيع من خلال التحديث اليومي مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نثق بدرجة كبيرة من المعلومات الموجودة لدينا، بل ونتحكم في كيفية تحويل أي خلل في أي منشأة للاستجابة لقرارات الوزارة فوراً وبطريقة آلية وبدون تدخل بشري، وقد حققنا جزءاً كبيراً من النجاح في هذا الأمر.

اقتصادنا من أقوى اقتصادات العالم وشبابنا يعانون في الحصول على وظائف.. الجميع معترف بالمشكلة!

اقتصاد قوي

وأوضح "أحمد الحميدان" أن سوق العمل في المملكة له طبيعة خاصة، وعندما نقول أننا نعاني من بطالة ثم نستلقي على الكرسي سنجد أن المسألة من الناحية العلمية والاقتصادية غير مقنعة؛ لأن الاقتصاد يقول: "عندما تكون هناك بطالة في مجتمع ما، فهذا يعني أن اقتصاد هذا المجتمع غير قادر على توليد عدد كاف من الوظائف لأولئك الذين يبحثون عن عمل"، مضيفاً أن اقتصاد المملكة ليس ضعيفاً، بل يُعد من أقوى الاقتصادات العالمية وهي عضو في الدول العشرين، مبيناً أنهم في وزارة العمل يكافحون من أجل تقليل التأشيرات سنوياً، وقد أصبحوا يراوحون ما بين المليون والمليون ومئتي ألف من الاستقدام، ولا يحتاجون من هذا العدد إلاّ حوالي (16%) حتى يلبوا احتياجات السوق الموجودة، وحتى يصلوا إلى أصغر بطالة، مشيراً إلى أنه يقول الاقتصاديون: "هذه النسبة غير صحية في الأسواق"، ومجرد معرفتك بهذه المعلومات ندرك أن المسألة في السوق ليست مسألة عرض وطلب لكن هناك أشياء أخرى.

وأضاف: نحن في وزارة العمل أجرينا تحليلاً فوجدنا عدداً من المناطق التي من المفروض العمل فيها وهي تسمى "مسارات"، حيث وجدنا أن لدينا مشكلات كثيرة، وبدأنا في دراستها، وبالتالي نسأل أنفسنا: لماذا لدينا مثل هذه المشكلة؟ واستطرد قائلاً: تدارسنا الأمر مع رجال الأعمال وجاء الرد: "لدينا سعوديون غير مناسبين للوظائف، وأنهم غير ملتزمين بالعمل"، مؤكداً أن بطالتنا اختيارية، وأن شبابنا لا يحرصون على

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads