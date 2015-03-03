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الأمير جلوي بن عبدالعزيز: نترجم توجيهات القيادة في تلمس احتياجات المواطنين في شرورة

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الأمير جلوي بن عبدالعزيز: نترجم توجيهات القيادة في تلمس احتياجات المواطنين في شرورة الأمير جلوي بن عبدالعزيز: نترجم توجيهات القيادة في تلمس احتياجات المواطنين في شرورة

    نجران - علي عون اليامي

وصل صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران يوم أمس الاثنين الى محافظة شرورة في زيارة تفقدية للمحافظة يتابع سموه خلالها سير العمل فى مختلف ادارات المحافظة ويطلع على ما يقدم من خدمات للأهالي الذين سيلتقى بهم ويتلمس احتياجاتهم ويقوم سموه خلال الزيارة بتدشين عدد من المشروعات التنموية في المحافظة إضافة الى ترؤسه لاجتماع المجلسين المحلي والبلدي في محافظة شرورة ويشرف حفل الأهالي.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الامير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران في تصريح صحفي "بأن زيارة محافظة شرورة جاءت من منطلق ما تولية القيادة الرشيدة من اهتمام في تلمس احتياجات المواطن في كل شبر من أرض وطننا الغالي مؤكداً سموه أنه سيسعى من خلالها تلبية احتياجات الأهالي والمحافظة.

وأضاف سموه بالرغم من حصول محافظة شرورة على عدد من المشروعات المهمة إلا أن هناك المزيد من المشروعات الحيوية الأخرى والتي سيتم تنفيذها في القريب إن شاء الله.

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