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تثبيت الفقرات بدون فتح جراحى "تقنية جديدة" فى علاج إصابات الفقرات

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تثبيت الفقرات بدون فتح جراحى "تقنية جديدة" فى علاج إصابات الفقرات تثبيت الفقرات بدون فتح جراحى "تقنية جديدة" فى علاج إصابات الفقرات

هناك أمراض ومشاكل كثيرة فى العمود الفقرى تستلزم تثبيت الفقرات مثل حدوث كسور فى الفقرات وأيضا حدوث بعض الأورام بها أو تزحزح الفقرة عن مكانها الأساسى أو تشوهات العمود الفقرى كانت تستخدم الجراحة فى علاج هذه المشاكل حاليا تم استحداث طريقة جديدة بدلا من الجراحة من خلال الجلد فقط.

يقول الدكتور حسام صلاح أستاذ جراحة العظام والعمود الفقرى بطب قصر العينى يتم حاليا استخدام مسامير وأعمدة لتثبيت الفقرات مما يمنع الحركة ما بين الفقرات وبعضها وذلك فى حالات كسور العمود الفقرى أو فى حالات تشوهات واعوجاج العمود الفقرى وكذلك حالات الانزلاق الفقارى " تزحزح فقرة من مكانها الأساسى " نتيجة وجود شرخ فى الفقرة أو نتيجة خشونة فى الفقرات.

وتثبيت الفقرات بالطريقة التقليدية يستلزم استخدام جروح وفتحات كبيرة مما يؤثر على حالة عضلات الظهر ويستتبع ذلك لفقد الدم أثناء الجراحة والتئام الجروح يستلزم وقت أكثر كما تتطلب الجراحة تناول المسكنات لفترة أطول فترة طويلة واسترجاع قوة العضلات يأخذ فترة طويلة، وبالتالى العودة للعمل يستلزم وقت طويل وأيضا يستلزم التواجد فى المستشفى لفترة طويلة، والتطور الذى حدث تطور كبير حيث يتم تركيب المسامير والأعمدة لتثبيت الفقرات من خلال الجلد بمعنى لا يوجد فتح كبير وإنما استخدام فتحات اقل من 1 سم لإدخال مسامير وتركيبها فى الفقرات، ومزايا هذه التقنية الحديثة أن الجروح صغير والعضلات لا تتأثر وفقد الدم يكون من خلال قطرات قليلة جدا والمريض يخرج فى نفس يوم الجراحة يعود إلى عملة فى فترة قليلة جدا وكذلك الألم بعد الجراحة يكون أقل بكثير من الطريقة التقليدية وهذه التقنية دخلت تستخدم فى الخارج منذ فترة قليلة وتستخدمها حاليا.

ويقول الدكتور حسام، إن هناك جهاز أشعة فى غرفة العمليات يسمى جهاز الأشعة المرئية يمكننا من رؤية المسامير أثناء تركيبها، وبالتالى دقة التركيب والتثبيت بشكل أفضل من الطريقة التقليدية وهذا الأسلوب يعتبر طفرة فى مجال جراحات العمود الفقرى ونسبة نجاح مثل هذه الطريقة أكثر من 95 %.
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