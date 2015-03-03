تداول صورة على مواقع التواصل لأحد شهيدى انفجار دار القضاء العالى

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك وتويتر، صورة لأحد شهداء أحداث دار القضاء العالى، الذى وقع صباح اليوم، والذى أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 9.

من جانبه قال اللواء هانى عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الوزارة ستلقى القبض على الجناة خلال الساعات المقبلة، لاسيما أنه يتم حاليًا تفريغ الكاميرات التى قامت بتصوير تلك الواقعة.

وأضاف "عبد اللطيف"، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم إجراء مراجعة كاملة للخطة الأمنية فى منطقة وسط البلد بالكامل، من أجل تضييق الخناق على العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أصبح مدركًا تمامًا للتحديات والعمليات الإرهابية التى تحدث داخل الدولة.