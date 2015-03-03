اغتيال شقيق أبرز زعيم علوي في لبنان

اغتال مسلحون مجهولون شقيق زعيم أبرز حزب ممثل للعلويين في لبنان مساء أمس الإثنين عندما أطلقوا النار عليه خلال مروره في سيارته في قرية سنية في شمال لبنان، بحسب ما ذكر مصدر أمني وآخر في الحزب العربي الديموقراطي.

وقال المصدر الأمني “توفي بدر عيد، شقيق النائب السابق ومؤسس الحزب العربي الديموقراطي علي عيد، متأثرًا بجروح أصيب بها لدى إطلاق النار عليه من مجهولين خلال مروره بسيارته في بلدة الكويخات ذات الغالبية السنية في منطقة عكار”.

وأوضح المصدر أن بدر في العقد السادس من العمر، وكان متوجهًا الى منزله في قرية الحيطة ذات الغالبية العلوية المجاورة لللكويخات، مشيرًا إلى أنه “أصيب في رأسه وظهره، وارتطمت سيارته بجدار”.

وأوضح مصدر في الحزب العربي الديموقراطي إن بدر “نقل إلى مستشفى في عكار، وتوفي بعد حوالى ساعة من وصوله إليها نتيجة خطورة اصابته”.

وساد التوتر المنطقة على الأثر.

وانتشر الجيش في محيط منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية في مدينة طرابلس، كبرى مدن الشمال، وأقفل الطريق المؤدية اليها خوفا من حصول ردات فعل عنيفة مع منطقة باب التبانة السنية المجاورة.

وشهدت المنطقتان بين مايو 2007 وربيع 2014 عشرين جولة قتال اوقعت مئات القتلى والجرحى. وتأججت جولات العنف هذه على خلفية النزاع السوري مع وقوف غالبية السنة الى جانب المعارضة السورية وتأييد العلويين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقتل تسعة اشخاص واصيب 37 آخرون بجروح في تفجيرين انتحاريين وقعا في منطقة جبل محسن في 10 يناير.

أ ف ب