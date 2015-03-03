القبض على 8 من عناصر الإخوان بتهمة التحريض على الشغب والعنف بالغربية

ألقت مباحث الغربية بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الوطني مساء أمس الإثنين القبض على 8 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات محرضة على الشغب والعنف.

كان اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية بالقبض على 8 من أعضاء جماعة الإخوان بعد استئذان النيابة العامة لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح وتم ضبطهم وبحوزتهم منشورات محرضة علي الشغب والعنف.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم.