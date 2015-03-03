أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

القبض على 8 من عناصر الإخوان بتهمة التحريض على الشغب والعنف بالغربية

Google+ Print
القبض على 8 من عناصر الإخوان بتهمة التحريض على الشغب والعنف بالغربية القبض على 8 من عناصر الإخوان بتهمة التحريض على الشغب والعنف بالغربية

أرشيفية

ألقت مباحث الغربية بالتنسيق مع فرع جهاز الأمن الوطني مساء أمس الإثنين القبض على 8 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة الإخوان المحظورة بحوزتهم شعارات رابعة ومنشورات محرضة على الشغب والعنف.

كان اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوي مدير المباحث الجنائية بالقبض على 8 من أعضاء جماعة الإخوان بعد استئذان النيابة العامة لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والتظاهر بدون تصريح وتم ضبطهم وبحوزتهم منشورات محرضة علي الشغب والعنف.

وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا