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البيت الأبيض: خطاب نتنياهو في الكونجرس الأمريكي لن يعقد المحادثات النووية الجارية مع إيران

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البيت الأبيض: خطاب نتنياهو في الكونجرس الأمريكي لن يعقد المحادثات النووية الجارية مع إيران البيت الأبيض: خطاب نتنياهو في الكونجرس الأمريكي لن يعقد المحادثات النووية الجارية مع إيران

البيت الأبيض

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست إن الخطاب المرتقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي غدا الثلاثاء “من غير المرجح أن يعقد المحادثات النووية الجارية مع إيران”.

ونقل الليلة، عن إرنست قوله إن “المجتمع الدولي متحد في حين نواصل السعي إلى حل دبلوماسي لمخاوف المجتمع الدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني”.

وفي سياق ذي صلة، قالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة سامانتا باور إن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تتجاوز السياسة و”ستظل على هذا النحو دوما”..وألقت السفيرة باور، كلمتها أمام مؤتمر “أيباك” قبل فترة قصيرة من خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تقول تقارير إعلامية إنه “تسبب في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بسبب انتقاداته الحادة لمسعى الرئيس باراك أوباما للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران”…واضافت ” اننا نعتقد بشدة أن أمن إسرائيل والشراكة الأمريكية الإسرائيلية تتجاوز السياسة وستظل على هذا النحو دوما”، مضيفة أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية حلفائها.

وكررت باور تصريحات أوباما المتكررة بأن الولايات المتحدة لن تسمح بامتلاك إيران أسلحة نووية.
> أ ش أ

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