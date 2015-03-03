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متحدث عسكري: تنظيم داعش يقصف حقلي نفط الباهث والمبروك في ليبيا

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متحدث عسكري: تنظيم داعش يقصف حقلي نفط الباهث والمبروك في ليبيا متحدث عسكري: تنظيم داعش يقصف حقلي نفط الباهث والمبروك في ليبيا

قال علي الحاسي المتحدث باسم حرس المنشآت النفطية في ليبيا إن مسلحين متشددين ينتمون إلى “تنظيم داعش” قصفوا، الليلة حقلي نفط الباهي والمبروك، مما ألحق أضرارا بخط أنابيب يصل إلى ميناء السدر النفطي.

وأوضح الحاسي ـ في تصريحات أوردتها قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء أمس الإثنين، أن قوة مسلحة كبيرة تطلق على نفسها “تنظيم الدولة في ليبيا” قصفت حقلي نفط الباهي والمبروك، وإن النيران ما زالت مشتعلة في المكاتب بالحقلين.

وأضاف أن المتشددين ألحقوا أضرارا بخط أنابيب النفط الخام بين الحقلين وميناء السد، مضيفا أنه ما زال من الصعب تقييم الأضرار وان القتال مستمر..وذكر الحاسي أن حرس المنشآت النفطية يواجهون أيضا متشددين في حقل نفط الظهرة.

وأعلن “تنظيم داعش ” في ليبيا عن تنفيذ هجمات سابقة على حقول للنفط وخطوط أنابيب عدة في البلاد.
> أ ش أ

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