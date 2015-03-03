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مصرع طالب تحت عجلات ” المترو” في محطة ” غمرة “

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مصرع طالب تحت عجلات ” المترو” في محطة ” غمرة “ مصرع طالب تحت عجلات ” المترو” في محطة ” غمرة “

جثة – أرشيفية

لقي طالب مصرعه تحت عجلات أحد قطارات المترو في محطة غمرة، أمس الإثنين، أثناء محاولة الطالب فتح باب العربة الخامسة بالقوة، تزامنا مع تحرك القطار ما أدى إلى فقده توازنه وسقوطه أسفل عجلات القطار.

وتلقى اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل، إخطار يفيد مصرع «محمد خالد»، طالب، أسفل عجلات المترو.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المجني عليه كان يستقل القطار ويقف على فواصل العربات، وحاول فتح باب المترو أثناء التحرك إلا أنه فقد توازنه وسقط أسفل العجلات، وجار تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة.

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