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ضبط 48 هاربًا من تنفيذ أحكام بالحبس و195 مخالفة مرورية في شمال سيناء

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ضبط 48 هاربًا من تنفيذ أحكام بالحبس و195 مخالفة مرورية في شمال سيناء ضبط 48 هاربًا من تنفيذ أحكام بالحبس و195 مخالفة مرورية في شمال سيناء

مديرية أمن شمال سيناء

تمكنت الحملة الأمنية التي استهدفت مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها من ضبط 48 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة وضبط وتحرير 195 مخالفة مرورية متنوعة.

وأوضح مصدر أمني أن من بين المضبوطين كل من المحكوم عليه “فريد م . ح . ب” المقيم في القسيمة والمطلوب في قضية جنايات “شروع في قتل” والمحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد إلى جانب 23 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، واثنين من المحكوم عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و16 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية، و6 من محكوم عليهم في قضايا جنح المخالفات.

وأضاف أنه تم ضبط 195 مخالفة مرورية متنوعة تم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
> أ ش أ

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