مجلس النواب الليبي يقرر رفع تعليق المشاركة في الحوار الوطني

قرّر مجلس النواب الليبي رفع تعليق المشاركة في الحوار الذي ترعاه بعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا خلال الجلسة المسائيّة اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعد اجتماعات مطوّلة اليوم بين مبعوث الأمم المتّحدة إلى ليبيا برناردينو ليون وأعضاء من مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق.

وكان مجلس النواب قد استدعى ممثليه في الحوار قبل عقد الجولة التي كان مقررًا عقدها في المغرب يوم الخميس الماضي.

يذكر أن عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي قد صرح في وقت سابق اليوم بأن مجلس النواب سيقرر رفع تعليق المشاركة في الحوار الوطني.

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