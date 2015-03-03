«نموذج دبي» يدرب الموظفين لتحسين الخدمات الحكومية

نظم مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في تطبيق منهجية نموذج دبي لتحسين الخدمات الحكومية، حيث عمل المركز على تطوير طرق مبتكرة لتدريب موظفي الجهات الحكومية المطبقة لنموذج دبي على خدماتها وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في دبي إلى مستويات غير مسبوقة من الريادة وإسعاد المتعاملين كافة مع حكومة دبي.

تحسين الخدمات العامة

وقد حضر الدورات التدريبية المنعقدة في خمسة أيام على التوالي لكل مجموعة أكثر من 130 موظفاً حكومياً من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في دورة التحسين لعام 2015 والتي بلغ عددها ثلاثين جهة حكومية. وتهدف الدورات التدريبية إلى التركيز على جهود تحسين الخدمات العامة في حكومة دبي، والإلمام بالأدوات والمهارات التي تتيح إمكانية قياس أداء الخدمات وتحسينها بالإضافة إلى تنمية روح العمل الجماعي لدى أعضاء فرق التحسين. وتضمنت الأجندة التعريف بمنهجية نموذج دبي للخدمات الحكومية وشرح مراحل منهجية تحسين الخدمات الحكومية الخمس بدءاً من مرحلة تقييم الوضع الراهن وانتهاءً بالتعلم المستمر.

حرص

وقال عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمار دبي: «إن مشاركة أكثر من 130 موظفاً ومسؤولاً من الجهات الحكومية لإمارة دبي في الورشة التدريبية يعتبر دليلاً على حرص الجهات الحكومية على الارتقاء وإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية مما يعزز تجربة المتعاملين ويساعد في تطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارة».

وأضاف: «نسعى في مركز نموذج دبي إلى خلق جسور للتعاون والتبادل المعرفي مع الجهات الحكومية المختلفة من خلال ورش العمل والملتقيات الخاصة بين ممثلي الجهات والمركز والذي يتم بشكل مستمر بهدف توفير الدعم اللازم للجهات لتطبيق منهجيات نموذج دبي للخدمات الحكومية والمشاركة في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية والترشح للجائزة وأجندة الرقم واحد».

وتعليقاً على الدورات التدريبية، قالت إيمان السويدي، مدير مركز نموذج دبي: «نحرص على القيام بالعديد من الدورات التدريبية خلال دورة التحسين في كل عام بطرق مبتكرة إيماناً منا بأهمية التطوير والتدريب العملي للمهارات والكوادر الحكومية من الموظفين والذين يسعون مع فريق عمل مركز نموذج دبي لعمليات تحسين سنوية ومبتكرة».