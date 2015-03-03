مدرب مصر - بالفيديو .. عندما فشل كوبر في رفع دوري أبطال أوروبا بسبب أوليفر كان

أن تتقدم في النتيجة بأول 5 دقائق ولا تفوز، ثم تتقدم بركلات الترجيح ولا تنتصر فبالتأكيد السبب هو أوليفر كان.. الألماني الصلب يحرم هيكتور كوبر من لقب دوري أبطال أوروبا.

اتحاد الكرة المصري أعلن رسميا يوم الاثنين تعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنيا للمنتخب المصري. (طالع التفاصيل)

الأرجنتيني بات المدير الفني للمنتخب المصري خلفا لشوقي المدير الفني الذي تمت إقالته بعد فشله في الصعود لكأس أمم إفريقيا، وهو المصير نفسه الذي سيحدث له في حالة فشل المنتخب في التأهل إلى كأس العالم. (طالع التفاصيل)

كوبر قاد فالنسيا للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لعامين متتاليين.

الأولى اصطدم بالملكي مدريد، ونجح رفاق راؤول جونزاليس في اكتساح فالنسيا 3-0 وحرمان كوبر من لقب دوري الأبطال.

الثانية كانت الأقرب، إذ كان كوبر قاب قوسين أو أدني من التتويج بدوري أبطال أوروبا لولا أوليفر كان موسم 2000-01.

أوليفر كان نجح في قيادة بايرن ميونيخ لقهر فالنسيا بركلات الترجيح.

فالنسيا تقدم أولا في النتيجة بهدف بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق جازيكا مندييتا من ركلة جزاء قبل أن يدرك ستيفان ايفنبرج التعادل لبايرن من علامة الجزاء أيضا في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح، وقتها ظهر الذي لا يقهر أوليفر كان.

بايرن أضاع الركلة الأولى، والثالثة ولكن تألق كان منع فالنسيا من تسجيل الركلة الثالثة والرابعة.

قبل أن يتألق في ركلة الحسم السابعة ويهدي اللقب لبايرن ميونيخ ويمنع كوبر من رفع دوري أبطال أوروبا.

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