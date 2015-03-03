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اتحاد الكرة: كوبر منحوس في النهائيات؟ المهم التأهل أولا

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اتحاد الكرة: كوبر منحوس في النهائيات؟ المهم التأهل أولا اتحاد الكرة: كوبر منحوس في النهائيات؟ المهم التأهل أولا

لا يهتم اتحاد الكرة المصري بالنحس الذي يلازم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري هيكتور كوبر بالخسارة دائما في المباريات النهائية.

اتحاد الكرة أعلن اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي عن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني صاحب الـ59 عاما، خلفا لشوقي غريب الذي فشل في قيادة الفراعنة للوصول إلى كأس أمم إفريقيا 2015.

المدرب الأرجنتيني خاض العديد من المباريات النهائية رفقة الفرق التي دربها، ولكن الهزيمة والحصول على المركز الثاني كان نصيبه في النهاية، ما جعل البعض ينتقد قرار اتحاد الكرة بتعيينه مدربا للمنتخب.

ورد محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة على ذلك التساؤل في المؤتمر الصحفي قائلا؟:"التفاؤل والتشاؤم شرك".

وأضاف ضاحكا"كوبر يخسر دائما في النهائيات؟ المهم هو التأهل أولا للبطولات التي فشلنا في الوصول لها".

أما بالنسبة لعدم تدريب كوبر من قبل في إفريقيا وعدم وجود أي خبرة لديه في القارة السمراء"هو اكتسب العديد من الخبرات في أوروبا، وذلك كفيلا باختياره لتدريب ".

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