أول اختبار لكوبر مع مصر قد يكون ضد كولومبيا أو المغرب

كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن وجود ثلاث عروض لدى الجبلاية تطالب باللعب مع المنتخب المصري مباريات ودية.

اتحاد الكرة أعلن الأحد في مؤتمر صحفي عن تعيين المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنيا للفراعنة خلفا لشوقي غريب.

وأكد الشامي خلال المؤتمر الصحفي أن اتحاد الكرة لديه عروضا من كولومبيا، جنوب إفريقيا، والمغرب من أجل لعب مباريات ودية مع مصر.

وأضاف"من المحتمل أن نلعب مباراة في مصر وأخرى خارجها، أو خوض لقائين خارج البلاد لاستغلال فترة التوقف خلال الشهر الجاري".

وتابع"لكن لن يتم البت في تلك العروض إلا بعد وصول كوبر ومعرفة رأيه".

واختتم"نحن ننتظر وصوله بعد 48 ساعة".