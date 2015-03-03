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ميدو: هيكتور كوبر؟ يجيد مع الفرق المتوسطة مثل مصر

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ميدو: هيكتور كوبر؟ يجيد مع الفرق المتوسطة مثل مصر ميدو: هيكتور كوبر؟ يجيد مع الفرق المتوسطة مثل مصر

أشاد أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق للزمالك بقرار اتحاد الكرة بتعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر مدربا لمنتخب مصر.

اتحاد الكرة المصري أعلن رسميا يوم الاثنين تعيين الأرجنتيني هيكتور كوبر مديرا فنيا للمنتخب المصري. (طالع التفاصيل)

وعن تعيين كوبر، قال ميدو: "كوبر مدرب صاحب خبرات كبيرة، ويعد في مصاف المدربين الكبار في أوروبا".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "اختيار كوبر له ثلاث مزايا، الأولى هو أنه يجيد مع الفرق المتوسطة، فهو من صنع الجيل الذهبي لفالنسيا، وحرمه الحظ من الفوز بدوري الأبطال مرتين".

وتابع "أجاد أيضا مع مايوركا، وإنتر، وصنع منهما فريقا ينافس على البطولات، ولا بد أن نعترف أن منتخب مصر بات الآن من الفرق المتوسطة".

الأرجنتيني بات المدير الفني للمنتخب المصري خلفا لشوقي المدير الفني الذي تمت إقالته بعد فشله في الصعود لكأس أمم إفريقيا، وهو المصير نفسه الذي سيحدث له في حالة فشل في التأهل إلى كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وأكمل ميدو حديثه قائلا: "الميزة الثالثة، هي أن الجهاز المعاون لكوبر هم مساعديه الأجانب، مع وجود مدرب محلي يساعده على معرفة اللاعب المصري، وأسامة نبيه من أفضل المدربين سلوكيا وفنيا".

وأتم "لا بد من توفير عوامل النجاح لكوبر، مثل الهدوء والصبر وإبعاد الضغط الإعلامي من مدربين كانوا يطمعون في نفس المنصب، وأعتقد أنه يحتاج لدعم من الدولة حتى ينجح".

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