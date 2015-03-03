إصابة باباكار تزيد فرص صلاح من المشاركة كمهاجم صريح

تأكد غياب خوما باباكار مهاجم فيورنتينا عن صفوف الفيولا لمدة أسبوعين بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اليوم الاثنين.

اللاعب السنغالي خرج مستبدلا بمحمد صلاح خلال لقاء إنتر ميلان الأحد، والذي فاز به الفيولا بهدف سجله اللاعب المصري، بسبب إصابته في عضلات الساق.

وأشارت تقارير الصحف الإيطالية إلى أن باباكار لن يكون متاحا للمدرب فيتشينزو مونتيلا لمدة أسبوعين، وهو ما يزيد من احتمالية الاعتماد على صلاح في المشاركة الأساسية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ليتقاسم خط الهجوم مع الألماني ماريو جوميز.

يذكر أن فيورنتينا يستعد لشهر قوي جدا حيث يواجه فيه كل من يوفنتوس، ميلان، لاتسيو، وروما في الدوري الإيطالي، ذلك بالإضافة لمواجهة الأخير مرتين في الدوري الأوروبي.