سيد عبد الحفيظ لـFilGoal.com.. عن المفاوضات ' الحقيقية ' مع ريال مدريد سنة 99!

في مثل هذا اليوم لكن سنة 1999 كتبت صحيفة الأهرام خبرا يقول إن ريال مدريد أرسل للأهلي عرضا بمليوني دولار لضم سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي في ذلك الحين، وFilGoal.com تواصل مع الجناح الدولي السابق ليسأله عن حقيقة هذه المفاوضات.

ورد عبد الحفيظ لـFilGoal.com ضاحكا "بالفعل هناك وكيل أعمال لاعبين تحدث معي بشأن هذا الأمر وقتها".

وأوضح "العرض جاء من ريال مدريد ب، الفريق الثاني هناك.. ولم يكن لي لوحدي، بل شمل كذلك هادي خشبة ووليد صلاح الدين".

جيل القناة الثانية

وأكمل "وقتها كنت متألقا جدا مع الأهلي، النادي كان متمسكا بي.. فلم أفكر طويلا ورفضت الفكرة من أولها".

وفسر عبد الحفيظ رفضه باسما "وقتها كانت ثقافة اللاعب المصري منحصرة في الأهلي والزمالك، لم يكن هناك أكثر من هذا في رأس كل لاعب في زمن القناة الأوى والثانية".

وأضاف "لم نكن ننظر للاحتراف بجدية واهتمام، لو عاد بي الزمن لوافقت على العرض بلا تفكير، أو بالأحرى لو كنت موجودا الآن لاعبا في الأهلي والعرض في هذا الزمن".

فيجو الأهلي

ريال مدريد وقتها كان يضم روبرتو كارلوس، فرناندو إييرو، راؤول جونزاليس، إيفان إيلجرا، وطبعا راؤول جونزاليس.

وبعدها بأشهر انضم للفريق لويس فيجو، جناح أيمن، تماما مثل نجمنا المصري سيد عبد الحفيظ.

وعقب باسما "كانوا يطلقون علي لويس فيجو في الأهلي، لأني كنت ألعب قليلا مثله، أحاول الركض والمراوغة باسلوبه".