البدري لكوبر: منتخب مصر بلا قوام

يرى حسام البدري أن نجاحه مع المنتخب الأوليمبي مرهون بالأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.

وأوضح البدري "من واقع خبرتي، نجاح المنتخب الأوليمبي مرتبط بسياسة ومنهج المدير الفني للمنتخب الأول لأنه يحدد أشياء عديدة".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "أتمنى ألا يحدث اختلاف أو صدام مع هيكتور كوبر، وأتمنى له التوفيق في مهمته".

وواصل البدري "قوام المنتخب الأول بلا ملامح أو غير موجود، وأعتقد أنه سيعتمد كثيرًا على لاعبي المنتخب الأوليمبي، وهذا ما أحفز به اللاعبين".

وأتم "آراء وسياسة مدرب المنتخب الأول هي التي تنفذ على الفور، ولا بد أن نسايره ولا نعارضه، بل نمنحه مساحة لنكون قادرين على متابعته".