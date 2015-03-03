محافظ بورسعيد: دورات تدريبية للعاملين بالأمن في المديريات والأحياء

كتب: جمال نوفل

أكد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد علي ضرورة أخذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنشات العامة والحكومية وتوعية العاملين بإدارات الأمن المختلفة في مواجهة أي أحداث طارئة أو كوارث والتعامل مع الأحداث بشكل فوري وسريع لمعالجة كافة المواقف الطارئة من بداية وأثناء وبعد وقوع الحدث وفي أقل وقت ممكن وإبلاغ الجهات الامنية.

وطالب بوضع تعليمات الأمن في لوحة أرشادية داخل مباني المديريات والأحياء وتوعية جميع العاملين بعدم العبث بأي أشياء وأجسام غريبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة محافظ بورسعيد اللواء مجدي نصر الدين وبحضور السككرتير العام والسكرتير العام المساعد والمستشار الغسكري المحافظ بانه سوف يتم التنسيق مع مديرية الأمن بشأن تلبية أي نداءات من الأحياء والمديريات للجهات الأمنية وكذلك إدارة المرور لرفع أي سيارة مشتبة فيها أمام أي منشأة حكومية.

وأكد المحافظ بأنة سوف يتم التنسيق مع مديرية الأمن لعمل دورات تدريبية وتثقفية لتدريب وتوعية العاملين بمجال الأمن في الأحياء والمديريات.