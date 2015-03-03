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تدريب 50 طالباً على اللحام تحت الماء بالسويس ألمانيا للحام

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تدريب 50 طالباً على اللحام تحت الماء بالسويس ألمانيا للحام تدريب 50 طالباً على اللحام تحت الماء بالسويس ألمانيا للحام

أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تدريب 50 طالباً على اللحام تحت الماء بالسويس ألمانيا للحام وذلك ضمن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين قطاع التعليم الفنى و التجهيزات بوزارة التربية و التعليم و مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة .

قال محمد عزب مدير عام التعليم الفنى إلى أن التدريب يمر بكل صفوف المرحلة و يبدأ خلال الأيام القادمة داخل المركز بمقره الكائن خلف قرية الحجاج الجديدة بالسويس و تبلغ تكلفته الإجمالية 2000 جنيه .

وأضاف عزب فى بيان صادر من مديرية التعليم أنه لم يقبل بقيمة تكلفة التدريب التى و صفها بالباهظة و قرر عقد اجتماع طارئ مع طارق الجمال مدير المركز لتخفيض قيمة التدريب إلى 50 % و قد تمت الموافقة من جانب المركز و أعلن بعدها عزب عن قيمة التدريب الجديدة و هى 1000 جنيه فقط و سوف يتم اختيار الـ 50 طالباً وفق معايير التفوق العلمى و الكفاءة العملية و درجة انضباطه الدراسي بشكل عام ، موضحا أن عدد طلاب قسم اللحام بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة هى : الصف الأول 223 و الصف الثانى 189 و الصف الثالث 259 و الصف الرابع 21 و الخامس 43 بإجمالى عدد طلاب 745 طالباً .

و من جانبه أشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بجهود التعليم الفنى فى تأسيس منظمة متطورة للتعليم الفنى بالمحافظة داعياً منابر الإعلام إلى حسن الظن به و نقل صورة صحيحة عنه تعكس الجهود المخلصة التى تبذل فى سبيل الارتقاء بمدارسه و طلابه .

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