أعلنت مديرية التربية والتعليم عن تدريب 50 طالباً على اللحام تحت الماء بالسويس ألمانيا للحام وذلك ضمن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بين قطاع التعليم الفنى و التجهيزات بوزارة التربية و التعليم و مجلس التدريب الصناعى بوزارة الصناعة .

قال محمد عزب مدير عام التعليم الفنى إلى أن التدريب يمر بكل صفوف المرحلة و يبدأ خلال الأيام القادمة داخل المركز بمقره الكائن خلف قرية الحجاج الجديدة بالسويس و تبلغ تكلفته الإجمالية 2000 جنيه .

وأضاف عزب فى بيان صادر من مديرية التعليم أنه لم يقبل بقيمة تكلفة التدريب التى و صفها بالباهظة و قرر عقد اجتماع طارئ مع طارق الجمال مدير المركز لتخفيض قيمة التدريب إلى 50 % و قد تمت الموافقة من جانب المركز و أعلن بعدها عزب عن قيمة التدريب الجديدة و هى 1000 جنيه فقط و سوف يتم اختيار الـ 50 طالباً وفق معايير التفوق العلمى و الكفاءة العملية و درجة انضباطه الدراسي بشكل عام ، موضحا أن عدد طلاب قسم اللحام بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة هى : الصف الأول 223 و الصف الثانى 189 و الصف الثالث 259 و الصف الرابع 21 و الخامس 43 بإجمالى عدد طلاب 745 طالباً .

و من جانبه أشاد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية و التعليم بجهود التعليم الفنى فى تأسيس منظمة متطورة للتعليم الفنى بالمحافظة داعياً منابر الإعلام إلى حسن الظن به و نقل صورة صحيحة عنه تعكس الجهود المخلصة التى تبذل فى سبيل الارتقاء بمدارسه و طلابه .