صفات برج الأسد ( مواليد شهر 8 )

من تاريخ : 21 يوليو إلي تاريخ : 21 أغسطس

العنصر : نار

أسعد أيامه : الأحد

اللون المفضل : البرتقالي والأصفر الغامق

اسعد أحجاره الكريمة : الماس والياقوت

اسعد أرقامه : 1

خصائصه : نشيط , متسلط , حاسم , مجادل , صاحب شخصية فذة

صفات عامة لبرج الأسـد

غطرسة , حب للسيطرة وشخصية فذة

قد يصادف وان تلتقي احد مواليد برج الأسد وتجد عنده الوداعة والهدوء ولكن حاول إن تستفزه فيسقط قناع الوداعة

الأسد واثق من نفسه , من خطوته ,من أرائه , يسعي لان يكون دائما في الطليعة آمرا وليس مأمورا

يرفض إن يستمع إلي نصائح الآخرين مع إن عنده متعة كبيرة في إسداء النصائح وإلقاء العظات

الضيف عند مواليد الأسد معزز ومكرم ويحاولون إن يشعروه انه في جو مميز وأنيق لنقل الانطباعات الايجابية للآخرين

المال عندهم وسيلة للعيش ببحبوحة , يصرف دون إن يسال , المهم انه يمضي لحظات ممتعة

ما يساعدهم علي تبؤ مراكز كبيرة إخلاصهم في العمل , قلة من مواليد برج الأسد ينعون حظهم ويشكون همهم

متفائل ويعرف كيف يخلق جوا له وللآخرين , قد يخترع حديثا أو حدثا ليلهيك عن التفكير بهمومك ومشاكلك , وإلا ساعدك فعلا للتخلص من مشكلتك

نادرا ما تصيب الأمراض المزمنة الأسد الحساسين بشكل واضح تجاه الرشح والمهيأين للحمي والحرارة المرتفعة عند تقلب الطقس , كما إن بعضهم قد يصاب بوجع في الظهر

أكثر ما يعرض الأسد للمرض إهماله لنصائح الطبيب مع انه يفرح عندما يجد نفسه محط عناية الآخرين بت

كبرياء الأسد قد تبعد الأصدقاء والأقرباء عنه , وتعلقه بالمظاهر والقشور في بعض الأحيان قد ينسيه الأهم , أما الأسد المغرور فيتحول إلي اقرب المقربين في الساعات الصعبة كان ترى دموعا في عينيه

مولود برج الأسد لا يستطيع العيش بدون الحب , عنده عنصر ضروري للعيش كالماء والهواء قد يتعرضون لخطيبات عاطفية في حياتهم , ولكن من خيبتهم يولد عزم قوي للحب من جديد

الأسد لا يحب سرا بل علانية , لأنه مؤمن بالحب الخالد , بالحب المثالي , وفي علاقته يتحول إلي فارس يظهر للحبيبة قوته , يقدم لها أغلي الهدايا دلالة علي محبة ومقدرة في إن واحد

الخيانة عند الأسد مقبرة الحب , حبه فريد في عصرنا هذا



الرجل الأســد

حاضر بكل ما لهذه الكلمة من معنى , أنيق , مغرور بطيبة

الرجل الأسد يحب الراحة لأنها تعزز حضوره , تساعده علي منهجه أفكاره دون ارتباك , إذ إن الأسد ومن باب ادعائه بمعرفة الأمور قد ينزلق لسانه مرات عديدة وهو يتكلم خصوصا انه دائم الاستعارة لتعابير جديدة رغبة منه لإدهاش الآخرين والحصول علي إعجابهم

الرجل الأسد يهتم جدا بأناقته والغالي عنده من الثياب رخيص , دائما يسال عن عطر مميز , لرجل مميز

قد يزعجك الأسد وهو يتحدث لأنه يبالغ ويصور الأشياء أضخم مما هي

الأسد الاجتماعي والمسئول هو أكثر الرجال التصاقا ببيوتهم , فهو صاحب عاطفة نبيلة يقف بجانب أفراد العائلة وقفة فيها الكثير من التعاطف والمحبة

في العمل ناجح لأنه دءوب ومثابر لكنه إذا كان في مركز المسؤولية فانه قد يزعج العاملين لكثرة ما يلاحظ ويدقق وينتقد , مع انه يملك رغبة في المغامرة والمقامرة أحيانا

الرجل الأسد جذاب في الحب , فصعب علي الفتاة أن تقاوم جاذبيته إذا لم تكن علي درجة كبيرة من الوعي والعمق وفي علاقته الأسد لا يبخل علي حبيبته بشيء بل هو أكثر الرجال كرما علي هذا الصعيد

الأسد يزعج حبيبته لكثرة ما يعطيها من ملاحظات , كما انه يرغب في أن يحدد لها شخصيتها لتكون الصورة التي رسمها لها من قبل إن يلتقيها

الأسد يسعي دائما إلي السلطة في البيت والعمل , كما يسعي إلي السلطة في الحب والمطلوب من فتاته إن تستوعبه وان تظهر له انه محور اهتماماتها وفي المقابل يمنحها كل عواطفه وإخلاصه مع إن اجتماعياته المهمة تدفعه في بعض الأحيان إلي إن يمدح احدهن ويغازل الثانية لكن قلبه لا يتسع إلا لحب واحد

الأسد إن تزوج لا يقبل إلا إن تكون زوجته ملكة في بيتها وفي علاقته مع أبنائه فهو مثال العاطفة

سيدتي أتطلبين الرجل - الرجل وترضين إن تكوني في حمايته وليس بقربه , اختاري الأسد فأنت ملكة في حبه





المرأة الأســد

سيدة نظرتها ثاقبة وتهتم للمظاهر كثيرا إضافة إلي كونها أكثر النساء تعلقا بالاجتماعيات

المرأة الأسد نموذج للمرأة التي تفرض وجودها كلاما أو أناقة أو مسئولية , المهم إن تكون موجودة وان يكون حضورها هو الطاغي وإلا تحولت إلي عصبية وحاقدة نوعا ما , لكن دون إن تؤذي

الاسدية لا تخاف من العمر لأنها كلما تقدمت بالعمر كلما زادت إشراقا وحيوية

بين فتاة هذا البرج والمرأة علاقة حب وتبادل إسرار ,

الاسدية يهمها مظهرها , كما انها تحب المجوهرات وتختار اغلي الملابس وهي صاحبة ذوق رفيع

اجتماعية ومحبة للاجتماعات وميالة الي الثرثرة وعاشقة للتبصير والتنجيم

تحب البيوت الجملية وتجهد لان يكون بيتها مميزا ليكون حديث صديقاتها

ليس من السهل علي الاسدية أن تقع في الحب لانها ليست من عاشقات قصص قيس وليلي فالحب عندها وعي وتكافؤ , تفتش عن رجل يؤمن لها الرفاهية لان هذه الفتاة ولدت لتكون ملكة في حياتها

غيورة جدا فلا تستطيع ان يغازل حبيبها غيرها بحضورها حتى ولو مزاحا وتعتبر ذلك انتقاصا من حقوقها

قادرة علي النجاح في الأعمال شانها شأن الرجل , إما إذا امتلكت العاطفة قلبها وعاشت ببحبوحة فإنها تترك عملها بكل طيبة خاطر

زوجة مثالية إنما غيورة , متطلبة ولكن تعرف حدودها , ذكية وقادرة علي خلق توازن بينها وبن زوجها

تلازم أولادها , صادقة بتعاملها معهم كريمة ولكنها صارمة ولا تقبل اعتراضا منهم مدافعة عنهم بشكل يثير الدهشة والتقدير , نادرا ما تري احد أولادها لا يعرف أصول اللياقة والاحترام

إذا كنت زوجا لاسدية لا تخف من ان تتسلط كل الأضواء عليها لأنها لا تزيد إشراقا إلا متى عرفت إن مصدر هذه الأضواء هو تقديرك لها وإعطاؤك إياها مسافة لإبراز شخصيتها



علاقة الرجل الأســد مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل الأسد والمرأة الحمل

ما من امرأة تستطيع التغلب علي هذا الرجل أو التوازن معه إلا الحملية , مناقشة وتحد , أو كراهية , أو حب يشبه المجد

الرجل الأسد والمرأة الثور

الاسدي ياسر الثورية برجولته , وحضوره يشعرها أكثر بأنوثتها , إن ارتضت سلطته بقناعة وليس ادعاء , شكلا ثنايا جميلا

الرجل الأسد والمرأة الجوزاء

الجوزائية اللافتة للنظر والواثقة من تأثيرها علي الجنس الأخر قد يشكل الأسد عنده مغامرة جديدة , إنما الخيبة الكبيرة تكون عندما ينقلب السحر علي الساحر

الرجل الأسد والمرأة السرطان

قد يجد الأسد المشغول دائما عند السرطانية ما لا يجده عند غيرها من القناعة وحب الاستقرار , لكن في البيت قد تكون سلطتها اكبر فهل يرضى

الرجل الأسد والمرأة الأسد

علاقة يسودها التفاهم والرضي وتجمع كثيرا من القواسم المشتركة , صحيح إن الرتابة قد تتخللها إنما لا يمكن إن تسير بها نحو الفشل

الرجل الأسد والمرأة العذراء

حكمة هذه المرأة قد توقظ عند الأسد شعورا قلما يشعر به , وهو انه يخطئ مرات حتى ولو لم يعترف بذلك , العذرائية صاحبة القدر القدرة تهنا لقرب الأسد لأنه اقدر

الرجل الأسد والمرأة الميزان

قلما تنجح علاقة بين رجل أسدي وامرأة من برج الميزان , لان عشق هذه المرأة لكل ما هو جميل قد يغضب الأسد الساعي إلي التحكم بالأمور والحكم عليها من منظاره الخاص ولا يرضي تعليقا من احد أخر

الرجل الأسد والمرأة العقرب

اتفاق علي المبادئ إنما المرأة العقرب أكثر عمقا , في حين إن الاسدي اقوي حضورا , إذا أضيف العمق إلي قوة الحضور لشكل عنصرا مهما في إنشاء علاقة متينة

الرجل الأسد والمرأة القوس

النزعة الاستقلالية حاضرة بقوة عند الاثنين إذا تخاطبا من خلالها اتفقا , إما إذا تمسك كل طرف بها وكأنه واضعها فسيحصل الخلاف , ولكن في حال الاتفاق قد تنجح هذه العلاقة بنسبة كبيرة

الرجل الأسد والمرأة الجدي

ملل يصيب هذه المرأة من فلسفة الرجل الأسد , تسايره ولكن لا يمكن لها إن ترضي به شريك حياتها , صحيح إن الحضور اللافت يسحرها إنما الفلسفة في الحديث تربك تفكيرها

الرجل الأسد والمرأة الدلو

مهما اختلفا فهما قادران علي الاتفاق , عند كل منهما شعور بأنه خلق ليكون قرب الأخر , إذا العلاقة بينهما واردة حتى في حالات الاختلاف

الرجل الأسد والمرأة الحوت

تسلط الرجل الأسد علي المرأة الحوت يحولها من إنسانة حساسة إلي نمرة شرسة مستعدة للانقضاض علي فريستها كل ساعة , ولكن الفريسة هنا أسد فالانقضاض مستحيل مما يعني إن العلاقة صعبة

شبكةعيونالإخبارية

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