أخبار عاجلة

الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
رمضان صبحي على مقاعد البدلاء أمام بيرنلي في البريميرليج -
إبراهيموفيتش يقود هجوم مانشستر أمام إيفرتون -
بث مباشر.. «لاتسيو►◄روما» في نصف نهائي كأس إيطاليا -
تشكيل ليستر سيتي لمواجهة سندرلاند -
بث مباشر.. مباراة ستوك سيتي وبيرنلي بالبريميرليج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

القوات المسلحة توزع 500 كرتونة مواد غذائية للفقراء بمركز باريس‎

Google+ Print
القوات المسلحة توزع 500 كرتونة مواد غذائية للفقراء بمركز باريس‎ القوات المسلحة توزع 500 كرتونة مواد غذائية للفقراء بمركز باريس‎

اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

تسلم مركز باريس بالوادي الجديد، 500 كرتونة مواد غذائية، مقدمة من القوات المسلحة للحالات الأولي بالرعاية والفقراء من أبناء المركز وقراه .

وصرح  المهندس عادل عباس رئيس، مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد بأن رئاسة المركز تسلمت اليوم الدعم  المقدم لأهالي المركز تمهيدا لتوزيعه غدا الثلاثاء علي الحالات المستحقة من المعاش الضماني ، والأولي بالرعاية والمرأة المعيلة والمرضي والفقراء من أبناء المركز وقراه .

وأضاف أنه سيتم توزيع هذا الدعم من خلال كشوف معدة ،بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية بالمركز، وطبقا للأبحاث الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا