القوات المسلحة توزع 500 كرتونة مواد غذائية للفقراء بمركز باريس‎

تسلم مركز باريس بالوادي الجديد، 500 كرتونة مواد غذائية، مقدمة من القوات المسلحة للحالات الأولي بالرعاية والفقراء من أبناء المركز وقراه .

وصرح المهندس عادل عباس رئيس، مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد بأن رئاسة المركز تسلمت اليوم الدعم المقدم لأهالي المركز تمهيدا لتوزيعه غدا الثلاثاء علي الحالات المستحقة من المعاش الضماني ، والأولي بالرعاية والمرأة المعيلة والمرضي والفقراء من أبناء المركز وقراه .

وأضاف أنه سيتم توزيع هذا الدعم من خلال كشوف معدة ،بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية بالمركز، وطبقا للأبحاث الاجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقية.