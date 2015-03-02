روسيا تؤيد دعوة السيسى لتشكيل قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب

أكد ميخائيل بجدانوف مبعوث الرئيس الروسى لشئون الشرق الأوسط، تأييد روسيا لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشكيل قوة دفاع عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب، مبديا ترحيب بلاده بكل الجهود العربية التى تأتى تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وقال بجدانوف ـ فى تصريحات عقب استقبال الدكتور نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية له مساء اليوم ـ "نحن دائماً نؤيد كل الجهود المبذولة لبلورة المواقف المشتركة العربية تحت مظلة الجامعة العربية، فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وغيرها من الأمور المتعلقة بالشئون الاقتصادية والاجتماعية، لأننا دائماً مع وحدة مواقف أصدقائنا العرب".

وأضاف "إن مسألة القوة العربية المشتركة شأن أصدقائنا العرب إذا هم يرونها مناسبة، فلن تكون لدينا أية ملاحظات، ونحن نؤيد كل هذه الجهود".

وحول الوضع فى ليبيا والطرح الخاص برفع حظر التسليح عن الجيش الليبى، قال بجدانوف "مازلنا نبحث الموضوع وننسق المواقف والاتجاهات مع الأصدقاء العرب، وقبل كل شىء مع الأصدقاء فى مصر، والقيادة المصرية، وبالطبع فى جامعة الدول العربية، ونتمنى أن يكون الموقف العربى فيما يتعلق بذلك موحدا ومتماسكا".

وفيما يتعلق بالوضع الجارى فى سوريا، جدد بجدانوف تأكيد روسيا على الحل السياسى كمخرج للأزمة فى سوريا التى دخلت عامها الرابع، على أن يكون حلا سياسيا توافقيا بين جميع الأطراف فى سوريا.

وحول رؤية بلده للوضع فى اليمن، قال بجدانوف "نتمنى لليمنيين أيضا المصالحة والتوافق على كل الأمور المطروحة فى المجتمع اليمنى، فالوضع اليمنى الراهن مقلق جدا، ونتمنى أن يغلب الجميع الحكمة والإرادة السياسية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلالية القرار، ونؤكد أن روسيا مع جميع اليمنيين ولا تقف مع طرف ضد آخر".

سيرجى لافروف يصف الجرائم ضد المسيحيين فى الشرق الأوسط بجرائم"الإبادة"