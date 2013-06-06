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هشام عبد الحميد يلقي درسا سينمائيا في مهرجان مرتيل السينمائي

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هشام عبد الحميد يلقي درسا سينمائيا في مهرجان مرتيل السينمائي هشام عبد الحميد يلقي درسا سينمائيا في مهرجان مرتيل السينمائي

كتب : محمدعبد الجليل الخميس 06-06-2013 15:59

يلقي النجم هشام عبد الحميد، درسا سينمائيا "ماستركلاس"، غدا، الجمعة، الموافق 7يونيو 2013، لطلبة كلية الآداب بمرتيل المغربية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ13 لمهرجان مرتيل الدولي للسينما المغربية والأيروأمريكية، الذى يختتم أعماله مساء بعد غد، ويتناول الفنان المصري خلال هذا الدرس تجربته الفنية المتميزة إضافة إلى استخدام فن البانتوميم "التمثيل الصامت" في التعبير السينمائي.

ويقيم المهرجان عرض خاص لفيلم "لا"، أولى تجارب الفنان هشام عبد الحميد الإخراجية وذلك في إطار احتفاء المهرجان بثورات الربيع العربي.

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