سامح عاشور: الإخوان اندسوا بوقفة المحامين أمس لاستغلال واقعة قسم المطرية

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن بعض أعضاء جماعة الإخوان اندسوا وشاركوا فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها بعض المحامين على سلالم النقابة العامة بشارع رمسيس، فى محاولة منهم لاستغلال حادث مقتل المحامى كريم حمدى داخل قسم المطرية لصالحهم، والمزايدة على الدور الذى بذلته النقابة فى القضية.

وأضاف "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك أشخاصا يزايدون على موقف نقابة المحامين وموقفه بصفته نقيب المحامين فى القضية، بحثا عن البروز الانتخابى، وعن أدوار لاستغلال الأزمة فى أغراض انتخابية، قائلا: "ليس هناك أقل من الإجراءات التى قامت بها النقابة من خلال تقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعة والإجراءات القانونية فى القضية مستمرة وتم حبس اثنين من الضباط على ذمة القضية، ولن نتنازل عن القصاص العادل".

وتابع "عاشور" قائلا: "حادث قسم المطرية خطأ كبير جعل الإخوان يزايدون علينا ويسعون لاستغلال هذه الأزمة، والنقابة تتابع الإجراءات القانونية فى القضية، ومن حق المحامين حضور التحقيقات بدون تصاريح طبقا للقانون".

جدير بالذكر أن اتحاد شباب المحامين وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر نظموا وقفة احتجاجية أمس الأحد، أمام نقابة المحامين شارك فيها بعض أعضاء مجلس النقابة وبعض أعضاء مجلسى نقابتى المحامين بشمال وجنوب القاهرة، كما شارك فيها بعض محامى حركة "6 إبريل" وآخرون، وهتف بعض المحامين فيها ضد سامح عاشور مطالبين بإسقاطه، وانسحب محمد عثمان نقيب محامى شمال القاهرة من الوقفة بعد الهتاف ضد "عاشور"، ثم نقل المتظاهرون الوقفة إلى دار القضاء العالى وحاول بعضهم الصعود على مكتب النائب العام لكن الأمن منعهم واستقروا على دخول المحامى خالد على وأسامة الشيشتاوى وبعض المحامين لمقابلة النائب العام.

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