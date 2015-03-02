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محافظ الأقصر يتابع أزمة السولار من محطات الوقود‎

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محافظ الأقصر يتابع أزمة السولار من محطات الوقود‎ محافظ الأقصر يتابع أزمة السولار من محطات الوقود‎

الدكتور محمد سيد بدر محافظ الأقصر

قام الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، بتفقد بعض محطات الوقود بمدينة اسنا لمتابعة أزمة السولار التي تسببت في عودة طوابير السيارات بعد اختفائها لشهور.

ووجه محافظ الأقصر مدحت جعفر وكيل وزارة بالعمل علي سرعة انهاء ازمة السولار.

من جانبه، قال جعفر أن محطات الوقود بمحافظة الأقصر ستسقبل، الثلاثاء، 371 طن سولار لمواجهة الأزمة.

كما أشار جعفر إلي أن مصنع البوتاجاز سيستقبل، الثلاثاء، 176 طن غاز لمواجهة أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز.

وكانت محطات الوقود بمحافظة الأقصر قد شهدت، الاثنين، عودة طوابير السيارات الطويلة بسبب اختفاء السولار من المحطات.

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