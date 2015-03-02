صفات برج الثور ( مواليد شهر 5 )

من تاريخ : 21 ابريل إلي تاريخ : 20 مايو

العنصر : التراب

أسعد أيامه : الجمعة

اللون المفضل : الأزرق

اسعد أحجاره الكريمة : الياقوت الأزرق ,الزمرد , المرجان

اسعد أرقامه : 6

خصائصه : عفوي , واقعي , صريح , صادق , واضح حد السذاجة

الرجل الثور

ضخامة , حضور , ضحكة جذابة وكلام قليل وأعصاب هادئة

غموض يكتنف شخصية هذا المولود الجذاب , غموض في بداية المشوار واستقرار ممتع يلي البداية إذا كانت واضحة ومتينة وإلا فاستمرار للغموض

واقعي في عمله , ودقيق في حساباته , نادرا ما يخطي في تصوراته , بحاجة إلي وقت طويل للراحة بعد عناء العمل

يحتاج إلي الانفراد مع نفسه لانطلاقة مليئة بالحماسة فيما بعد , وإذا لم يجد الراحة يتحول إلي عصبي وقلق ولا يعرف ما يريد

قد تظنه في البداية انه ساذج , ولكنه سيفاجئك عندما يقول رأيه ويحدد تطلعاته

يثيرك في برودته وهدوئه وردات فعله البطيئة جدا , قد يحدث إن ينفعل لأمر ما بعد عدة أيام من حدوثه

عدم التسرع في اتخاذ القرارات يكسبه شخصية مميزة وفريدة من نوعها

يقف بجانبك لحل مشاكلك مما يزعج الطرف الأخر

بين الثور والحب علاقة هدوء , صحيح انه يبني علاقات عديدة في حياته , يتعرف إلي عشرات الفتيات , ولكن متى وجد الحبيبة التي كان يفتش عنها تحول إلي عاشق رائع

الثور الرومانسي في الحب لا يغرق الحبيبة في الأحلام بل يغمرها بالحب حقيقة وواقعا , يتعب لإسعادها

رجل برج الثور لا يمنح أجواء الحب الرائعة إلا بعد وقت غير قصير , بعد إن يتأكد من مشاعره وان يكون قد امتحن صبر حبيبته وقدرتها علي تحمل شخصيته الباردة

الثور يفتش عن امرأة ذكية تقف إلي جانبه وفي الوقت نفسه تكون ناعمة , هادئة , صبورة , تؤمن له جوا من الاستقرار والهدوء

الثور والد حنون لا يزجر أبنائه ولا يلومهم علي تقاعس معين بل يساعدهم قدر الإمكان



المرأة الثور

ذوق مميز وقد يكون غريبا مرات ,أنانية غير مضرة , بيت واسع ودافئ

المرأة الثور لا يمكن إن تكون امرأة تقليدية وفي نفس الوقت لا يمكن إن تكون رائدة لأنها ليست حادة الذكاء وعند غضبها تشعل الأخضر واليابس

عندها قدرة مدهشة علي التعامل مع كل الناس , تحب التنقل بشكل دائم , تهتم ببيتها كثيرا

متطلبة جدا , تلمع عيناها عندما يلفت نظرها فستان وتتكدر إذا لم تستطع الحصول عليه

المرأة الثور تحب إن تراقب انفعالاتها والمرأة خير صديق لها في هذا الحال

مولودة الثور تثيرها الألوان الفاقعة والمنسجمة في إن واحد

العمل خارج البيت لا يغريها كثيرا , أهميته في مدي حاجتها له

قليلا ما تلتقي في امرأة من برج الثور مثقفة وإذا وصدف والتقيت فهناك بعض ادعاء عندها لإرضاء محيطها

تحب إن تأخذ قرارها بنفسها وإذا أجبرت علي اتخاذ قرار تحولت من امرأة شفافة إلي امرأة غاضبة , حاقدة

الثورية المرأة الأكثر إثارة لأنها تعرف كيف تجذب الحبيب بنظرات معبرة حينا , بصمت وراء كل الكلام أحيانا

الحبيب الذي توليه كل عاطفتها هو ذالك الذي يستطيع إن يكون حاضرا قربها في كل لحظة

تملك حاسة مدهشة فهي تتوقع كثيرا ونادرا ما تخيب توقعاتها

الثورية أم حنون ولها مزاج خاص في تربية أبنائها فمرات تراها بقربهم تلهو معهم ومرات ترفع صوتها في وجههم متى حاولوا عصيانها

الأولوية عندها إن تحافظ علي جو البيت الهادي والشاعري والمنسجم



علاقة الرجل الثور مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل الثور والمرأة الحمل

ينجذب الثور إلي هذه المرأة ويغرم بها , إنما يزعج هذه المرأة النارية برودة الثور التي قد تكون مصطنعة لكسب ودها علاقة حلوة وملية بالوعود والأوهام

الرجل الثور والمرأة الثور

يتفقان علي العناوين ويختلفان في التفاصيل , حب المرأة الثور لنفسها يبعد الرجل الثور عن عالمها

الرجل الثور والمرأة الجوزاء

هذه المرأة المتبدلة تقطف إعجاب الثور من بعيد , إنما من قريب تختلف معه هي الغير قادرة علي حب هادي ورومانسي

الرجل الثور والمرأة السرطان

تمنح هذه المرأة كل الدف للرجل الثور , ينجذب إلي هدوئها ويلفته اتزانها , لكن قد يعتبرها صديقة أكثر منها حبيبة إلا إذا أحبها في سن متأخرة فستنشأ علاقة حلوة

الرجل الثور والمرأة الأسد

الرجل الثور المفتش عن حب مميز وعشق غير عادي , يهاب تسلط هذه المرأة , قد يقبل بها نظريا ويختلف معها عمليا

الرجل الثور والمرأة العذراء

علاقة الأرض بالأرض , ينسجمان , يثرثران يتبادلان الإسرار , قاسمهما المشترك الصدق وقول الحقيقة , إنما كفة هذه المرأة ترجح في علاقتهما باعتبار أنها أكثر واقعية وحدة

الرجل الثور والمرأة الميزان

تنجذب هذه المرأة إلي الرجل الثور , يعجبها شكله وكأنه فارسها المنتظر , قد تتوهم حبه والرجل الثور يتحاشى هذه المرأة خوفا من إن يجرحها أو يرتبط معها بعلاقة قصيرة

الرجل الثور والمرأة العقرب

ميل هذه المرأة إلي الاستقلالية قد يتعارض مع ميول الثور الذي يري المرأة ملكة في الحب , تاجها الرقة والنعومة إنما قد يشكلان ثنائيا رائعا في الإعمال

الرجل الثور والمرأة القوس

لهذه المرأة قدرة هائلة علي كسب احترام وود هذا الرجل وقد تنشأ بينهما علاقة متأرجحة بين العشق الرومانسي والاحترام المتبادل والمتفق عليه بوعي

الرجل الثور والمرأة الجدي

انجذاب واضح نظرات متبادلة , الجدي ترتبط مع الثور بعلاقة عابرة إنما تطلب حضورا اقوي من حضور الثور , والثور المنجذب إلي هذه المرأة يقبل ببعدها بعد فهمها

الرجل الثور والمرأة الدلو

هذه المحللة النفسية تعطي الثور حقه إنما تهرب من طعمه , والرجل الثور تغيظه المرأة الدلو التغيرية إنما يقدرها حق تقدير وليس من المستبعد أن يكرهها ويحبها في إن واحد

الرجل الثور والمرأة الحوت

علاقة انسجام وهدوء وابتعاد عن الضجة واقتراب من الإثارة , الشاعرية تطغي والرومانسية تشع , علاقة حلوة وقريبة من عالم الأحلام والخوف إن يصدمها الواقع

شبكةعيونالإخبارية

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