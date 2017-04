لائحة المرشحين لنيل جوائز Radio Disney Music

خلال شهر نيسان المقبل، ستنطلق الدورة الـ 13 للاحتفال بتوزيع جوائز Radio Disney Music Awards السنوية.

هذا الاحتفال السنوي، الذي تنظمة إدارة Radio Disney، من المتوقع أن يضمّ نخبة كبيرة من أهمّ نجوم الفن في هوليوود.

والمرشحون لنيل جوائز Radio Disney Music هم:

أفضل أغنية:

Shake it Off لـ Selena Gomez

Problem لـ Ariana Grande

All About That Bass لـ Meghan Trainor

أفضل مغنية:

Taylor Swift

Ariana Grande

Meghan Trainor

أفضل مغنٍّ:

Nick Jonas

Pharrell Williams

Ed Sheeran

أفضل أغنية جماهيرية:

Can't Blame a Girl for Trying لـ Sabrina Carpenter

Steal My Girl لـ One Direction

Jealous لـ Nick Jonas

أفضل فريق غنائي:

One Direction

Fifth Harmony

5 Seconds of Summer

أفضل نجم صاعد:

Charli XCX

Shawn Mendes

Echosmith

أفضل نمط غنائي:

Ariana Grande

Zendaya

أفضل أغنية عن الانفصال:

The Heart Wants What It Wants لـ Selena Gomez

Really Don't Care لـ Demi Lovato & Cher Lloyd

أفضل أغنية راقصة:

Shake It Off لـ Taylor Swift

All About That Bass لـ Meghan Trainor

أفضل جمهور:

جمهور فرقة One Direction

أفضل أغنية جديدة:

MKTO لفرقة Classic

Fifth Harmony لفرقة Boss

Becky G لفرقة Shower

النجم الأكثر تداولاً:

Taylor Swift

Ariana Grande

فرقة 5 Seconds of Summer

أفضل أغنية Rock:

Sheppard لـ Geronimo

Echosmith لـ Cool Kids

Beatrice Miller لـ Young Blood

أفضل مزيج موسيقي:

Cher Lloyd عن أغنية Really Don't Care

Demi Lovato عن أغنية Somebody to You

Demi Lovato عن أغنية Really Don't Care

Olly Murs عن أغنية Wrapped Up

The Vamps عن أغنية Somebody to You

أفضل أغنية تجعلنا نبتسم:

R5 عن أغنية Smile

Pharrell Williams عن أغنية Happy

Maroon 5 عن أغنية Sugar

Becky G

