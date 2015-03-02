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هل يخشى طوني خليفة منافسة جو معلوف؟

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هل يخشى طوني خليفة منافسة جو معلوف؟ هل يخشى طوني خليفة منافسة جو معلوف؟

الإثنين 02-03-2015 17:00

منذ انطلاق برنامج 1544 مع الإعلامي طوني خليفة على شاشة MTV، بدأ هذا الأخير بخوض منافسة حادّة مع زميله جو معلوف الذي يقدّم موسماً جديداً من برنامج "احكي جالس" على شاشة LBCI وLDC، في نفس التوقيت مساء يوم الاثنين، وبقيت زميلتهما ريما كركي التي انتقلت لتقديم برنامج "للنشر" بعد أن تركه طوني على شاشة "الجديد" في المركز الثالث، بعيدة عن المنافسة بحسب ما تؤكد الإحصاءات.
محطةMTV فاجأت مشاهديها بتقديم موعد عرض برنامج 1544 ساعة، كي ينطلق عرضه قبل برنامج "احكي جالس" بساعة واحدة، دون أن توضح أسباب اتخاذ مثل هذا الإجراء، الذي يعكس مدى خشية المحطة من أن يسرق جو جمهور طوني وأن يتربع ببرنامج على مركز الصدارة الذي كان لطوني فيه الأفضلية لغاية الآن بحسب تأكيد MTV نفسها.

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سيدتي